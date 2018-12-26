Омелян рассказал, когда украинцам ждать платных дорог

Новости Украины: Министр инфраструктуры рассчитывает, что в следующем году начнется строительство платных дорог.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ожидает, что в следующем году будет начато строительство платных дорог в Украине. Об этом он сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента агентства.

"Последнее слово будет за "Укравтодором". Я полностью доверяю Славомиру Новаку. Он построил не одну платную дорогу в Польше. Я надеюсь, что в следующем году мы сможем это начать. Мы к этому готовы, все документы у нас в принципе готовы", — сказал министр.

Омелян отметил, что одним из сдерживающих факторов для строительства платных дорог является их высокая стоимость.

"Когда мы оцениваем предварительные заявки от международных консорциумов, которые готовы строить эти концессионные дороги в Украине, в среднем стоимость строительства в 2-2,5 раза выше от той стоимости, которая есть в Украине на сегодня. То есть, мы потенциально имеем риск компенсации концессионных платежей в случае недостаточности трафика. Поэтому пока что мы баланса для себя не нашли", — отметил он.

Также Омелян рассказал, что до сих пор продолжается дискуссия относительно достаточности трафика на возможных платных дорогах.

"Мы провели оценку со Всемирным банком потенциальных участков концессионных дорог: "Львов - Краковец" и "Киев - Белая Церковь". По мнению Всемирного банка, трафика будет недостаточно. Именно трафик является базой для того, чтобы этот проект был экономически рентабельным. По моему мнению, трафик является более, чем достаточным. И такое же мнение отдельных китайских компаний, которые проводили анализ не только этих двух дорог, но и на Юге Украины, в частности, "Николаев - Херсон - Одесса", — добавил чиновник.

Как сообщалось, 19 июня этого года Омелян заявлял, что в Украине до конца 2018 года состоится тендер на строительство первой платной дороги "Львов - Краковец".