Скачать
Среда, 26.12.2018
Порошенко обратится в ВР с просьбой изменить курс на вступление в ЕС и НАТО
Порошенко обратится в ВР с просьбой изменить курс на вступление в ЕС и НАТО
В ноябре вырос общий госдолг Украины
В ноябре вырос общий госдолг Украины
АПЛ. Ливерпуль разгромил Ньюкасл
АПЛ. Ливерпуль разгромил Ньюкасл
ПЕН-клуб обнародовал список лучших украинских книг 2018 года
ПЕН-клуб обнародовал список лучших украинских книг 2018 года

Омелян рассказал, когда украинцам ждать платных дорог

Омелян рассказал, когда украинцам ждать платных дорог
19:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Министр инфраструктуры рассчитывает, что в следующем году начнется строительство платных дорог.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ожидает, что в следующем году будет начато строительство платных дорог в Украине. Об этом он сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента агентства.

"Последнее слово будет за "Укравтодором". Я полностью доверяю Славомиру Новаку. Он построил не одну платную дорогу в Польше. Я надеюсь, что в следующем году мы сможем это начать. Мы к этому готовы, все документы у нас в принципе готовы", — сказал министр.

Омелян отметил, что одним из сдерживающих факторов для строительства платных дорог является их высокая стоимость.

"Когда мы оцениваем предварительные заявки от международных консорциумов, которые готовы строить эти концессионные дороги в Украине, в среднем стоимость строительства в 2-2,5 раза выше от той стоимости, которая есть в Украине на сегодня. То есть, мы потенциально имеем риск компенсации концессионных платежей в случае недостаточности трафика. Поэтому пока что мы баланса для себя не нашли", — отметил он.

Также Омелян рассказал, что до сих пор продолжается дискуссия относительно достаточности трафика на возможных платных дорогах.

Омелян сообщил о компромиссе между Укрпочтой и ПФ: Доставка пенсий не отменяется

"Мы провели оценку со Всемирным банком потенциальных участков концессионных дорог: "Львов - Краковец" и "Киев - Белая Церковь". По мнению Всемирного банка, трафика будет недостаточно. Именно трафик является базой для того, чтобы этот проект был экономически рентабельным. По моему мнению, трафик является более, чем достаточным. И такое же мнение отдельных китайских компаний, которые проводили анализ не только этих двух дорог, но и на Юге Украины, в частности, "Николаев - Херсон - Одесса", — добавил чиновник.

Как сообщалось, 19 июня этого года Омелян заявлял, что в Украине до конца 2018 года состоится тендер на строительство первой платной дороги "Львов - Краковец".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Министр инфраструктуры, Платные дороги, Владимир Омелян, Укравтодором.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 26 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Снегопады парализовали Украину: где заблокированы дороги
03 Невозможно сдерживать смех: наши лучшие ожидания и суровая реальность
04 Украина в снежном плену: синоптики рассказали, когда изменится погода
05 Наев осмотрел обновленные блокпосты в Донецкой области
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Без тепла и воды остались жители 60 домов Подольского района
Без тепла и воды остались жители 60 домов Подольского района
В одной из областей разблокировали движение транспорта
В одной из областей разблокировали движение транспорта
Украина введет новые санкции против России
Украина введет новые санкции против России
Елизавета II разгневана на внука из-за его щедрости к жене
Елизавета II разгневана на внука из-за его щедрости к жене
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь