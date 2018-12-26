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Стало известно для кого проведут перерасчет пенсий 2019 года

Стало известно для кого проведут перерасчет пенсий 2019 года
21:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Люди, достигшие 65-летнего возраста,смогут провести перерасчет пенсий.

С 1 января 2019 для около 2 миллионов человек, достигшим 65-летнего возраста, проведут перерасчет пенсий. Об этом сказала во время пресс-конференции директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко.

"У нас следующим перерасчетом с 1 января 2019 будет проводиться перерасчет пенсии лицам, достигшим 65 лет, имеющим страховой стаж: мужчины 35 лет, а женщины-30 лет ... Стаж большой, была невысокая заработная плата и они сегодня имеют невысокую пенсию", - объяснила Охрименко.

По ее словам, законодательством предусмотрено, что размер пенсии для таких лиц не может быть ниже, чем 40% минимальной заработной платы.

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"Поскольку показатель заработной платы у нас увеличивается до 4173 с 1 января следующего года, и, конечно, если для всех пенсионеров минимальная пенсия сегодня 1497, то в этой категории людей будет перерасчет и размер пенсии увеличится на 172 грн", - сообщила Охрименко.

Она добавила, что "у нас около 2 млн человек, имеющих право на такой перерасчет".

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Пенсионный фонд, Пенсии, Пенсия, Перерасчет пенсий, Елена Охрименко.
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