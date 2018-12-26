Кировоградщина сняла ограничения на движение транспорта

Новости Украины: Кировоград разблокировали и сняли ограничения на движение грузового и пассажирского транспорта.

На территории Кировоградской области сняты все ограничения движения грузового и пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора в Facebook.

"С 18:00 сегодня, 26 декабря, на территории Кировоградской области снимаются все ограничения движения грузового и пассажирского транспорта. Соответствующее решение принято на заседании Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в области", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что дорожная техника продолжает работать в усиленном круглосуточном режиме.

Как сообщалось, из-за снежных заносов на дорогах утром 26 декабря распоряжением штаба Укравтодора ограничено движение крупногабаритного и общественного транспорта в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях. Сейчас запрет действует только в двух областях - Черкасской и Полтавской. Есть вероятность того, что в Полтавской области ее продлят до 12.00 четверга.