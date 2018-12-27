70% опрошенных украинцев гордятся своей страной

Новости Украины: Большинство опрошенных украинцы - 69% - гордятся тем, что являются гражданами своей страны.

69% опрошенных украинцев испытывают гордость за то, что они являются гражданами Украины, 78% гордятся тем, что являются жителями своего города или села.

Об этом говорится в результатах опроса Социологической группы «Рейтинг» в рамках спецпроекта «Портреты регионов».

«Большинство опрошенных испытывают гордость за то, что они являются гражданами Украины (69%). Еще больше испытывают гордость за то, что они являются жителями своей области (74%) и своего города/села (78%). В то же время около трети опрошенных в Донецкой, Луганской, Харьковской, Полтавской, Запорожской и Одесской областях не имеют чувство гордости за то, что они являются гражданами Украины», - отметили социологи.

Так, чаще всего предметом гордости за свой регион опрошенные выбирали его природу (43%) и историю (40%). Традициями своего края гордятся 27%, культурой и искусством - 26%, местными жителями - 22%, достопримечательностями - 18%, природными ресурсами - 14%, выдающимися людьми - 12%, спортивными достижениями и кухней - по 11%. Отмечается, что чаще других о гордости природой говорили в Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской областях и в Закарпатье. Гордятся историей края - во Львовской, Запорожской областях и в Киеве, традициями региона - в Ивано-Франковской и Львовской областях, культуры и искусства - Киевской и Львовской областях.

Местными жителями больше всего гордятся в Одесской области, а также в Черниговской, Харьковской, Донецкой, Житомирской и Закарпатской областях. Достопримечательностями больше всего гордятся в Запорожье, в Киеве, в Харьковской, Львовской, Одесской и Винницкой областях.

Природными ресурсами - в Донецкой, Киевской, Харьковской, выдающимися людьми региона - в Черкасской и Донецкой, спортивными достижениями - в Донецкой области. В то же время кухней и кулинарией больше всего гордятся в Закарпатье, Киевской, Одесской областях и в столице, сельским хозяйством - в Черниговской и Кировоградской областях, промышленностью - в Днепропетровской и Донецкой областях, наукой и образованием - в Харьковской области.

*** Социологической группой «Рейтинг» в рамках проекта «Портреты регионов» с 16 ноября по 10 декабря был проведен опрос среди граждан Украины в возрасте 18 лет и старше во всех областях Украины и г. Киеве (за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым). В исследовании методом личного интервью было опрошено 40 тыс. респондентов (по 1600 в каждой области). Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуре каждой области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины - не более 0,5%.