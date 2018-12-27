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Информаторы РФ действуют в юго-восточных и Киевской областях Украины

Информаторы РФ действуют в юго-восточных и Киевской областях Украины
15:57 Сегодня Телеграф www.pravda.com.ua Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В СБУ заявили, что во всех юго-восточных областях Украины и Киевской области действую информаторы РФ.

Информаторы российской военной разведки действуют на территории всех юго-восточных областей Украины, а также в Киевской области. Об этом представитель департамента контрразведки Службы безопасности Украины Владимир Настюк заявил на брифинге в четверг.

По его словам, Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации "остается в авангарде агрессивной политики Кремля в отношении Украины"

Настюк напомнил: "Именно представители Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации напрямую организовывали аннексию Крыма и переход под контроль России значительной части территории Донецкой и Луганской областей".

"Сейчас, когда существенно укреплены Вооруженные силы Украины и силовые структуры, работа ГУ ГШ ВС РФ в значительной степени переформатирована на проведение глубоко законспирированных и длительных операций. Их целью является подрыв обороноспособности нашей страны и существенное ослабление всех сфер ее жизнеобеспечения", – заявил представитель контрразведки СБУ.

"При этом используются откровенно диверсионные и террористические методы: похищения людей, подрывы, политические убийства и так далее", – добавил он.

"В настоящее время разведывательно-подрывные задачи против Украины планируются и организуются не только с территории Российской Федерации, но и теми подразделениями ГУ ГШ ВС РФ, которые дислоцируются на территории аннексированного Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", – подчеркнул Настюк.

В Николаевской области контрразведка разоблачила агентурную сеть

По выводам контрразведки, Россию, прежде всего, интересует: информация с ограниченным доступом о ВСУ, силовые структуры и правоохранительные органы, оборонно-промышленный комплекс, объекты критической инфраструктуры Украины

Настюк сказал: "Деятельность агентов, информаторських сетей, агентурно-боевых групп российской военной разведки разоблачена на территории всех юго-восточных областей Украины, а также столичного региона".

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СБУ, Кремль, РФ, Владимир Настюк, ГУ ГШ ВС РФ.
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