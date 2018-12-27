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Украинская сторона в ТГК призвали РФ отпустить захваченных моряков

Украинская сторона в ТГК призвали РФ отпустить захваченных моряков
16:20 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Украинская сторона поставила перед представителем РФ вопрос немедленного освобождения пленных моряков из экипажей захваченных россиянами судов.

Представители украинской стороны в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы сегодня во время видеоконференции призвали представителей Российской Федерации немедленно освободить 24 украинских моряков, захваченных в плен в Керченском проливе. Об этом в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

"Украинская сторона поставила перед представителем РФ вопрос немедленного освобождения пленных моряков из экипажей захваченных россиянами судов. Ответ был традиционно хамским - в этот момент россияне встали и вышли из зала, где проводилась скайп-конференция. Украинская сторона уже проинформировала партнеров по "нормандскому формату" о недопустимом поведении российских представителей, которые буквально бегут от обсуждения любых вопросов, связанных с провокацией на Азове", - отметила Геращенко.

Также, по ее словам, "украинская сторона остро потребовала провести 29 декабря видеоконференцию гуманитарной подгруппы с одним вопросом - немедленное освобождение заложников и политзаключенных".

"Украинская сторона заявила, что готова обсуждать каждую фамилию в каждом списке, чтобы сблизить позиции и выйти на компромиссный вариант. Мы готовы к шагам в формате 1-1, 2-2, любых форм и форматов, лишь бы разморозить вопрос освобождения. Мы настаиваем, что все стороны, если есть на то политическая воля, могут осуществить большое освобождение до Рождества, до 7 января 2019 года. Мы готовы сделать это 5 января, и предложили формулы", - подчеркнула Геращенко.

Также она отметила, что "после завершения военного положения, которое помогло стабилизировать ситуацию и обезопасить Украину от новых провокаций со стороны РФ на суше и на море, украинская сторона подтвердила готовность ввести режим тишины в новогодние и рождественские праздники".

"Мы готовы ввести режим тишины в ночь на 28 декабря", - уточнила Геращенко.

По ее словам, это будет уже 18-е объявления режима тишины.

"К сожалению, предыдущие не продержались и 10 минут - из-за деструктивной и провокационной позиции РФ и их марионеток. Мы бы хотели верить, что удастся добиться устойчивого режима тишины. И в этом очень важна роль СММ ОБСЕ, от миссии мы ожидаем большей активности. И настаиваем на присутствии СММ в акватории Азовского моря и порта Керчи. И как бы ни бежали от обсуждения этого вопроса россияне, мы и в дальнейшем, на всех площадках, от Вены до Минска, от Нью-Йорка до Берлина, будем поднимать этот вопрос", - заявила Геращенко.

Она отметила, что украинская сторона также предложила использовать период тишины для масштабных ремонтных работ объектов инфраструктуры.

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Как сообщалось, вчера, 26 декабря, Геращенко сообщила, что РФ не отвечает на предложение Украины по обмену заложников и политзаключенных перед Рождеством. Украинская сторона хочет обменять 22 осужденных россиян на 22 украинских политзаключенных и 72 сепаратистов на 19 украинских заложников, которых удерживают на оккупированных территориях Донбасса.

Украинская сторона инициировала на 27 декабря видеоконференцию участников гуманитарной группы ТКГ для обсуждения вопроса обмена заложниками 5 января.

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ВР, Ирина Геращенко, РФ, Моряки, Украинские моряки, Трехсторонняя контактная группа.
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