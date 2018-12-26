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Порошенко передал слова поддержки украинским морякам

Порошенко передал слова поддержки украинским морякам
15:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины пообещал сделать все возможное для возвращения украинских захваченных моряков в Украину.

Президент Петр Порошенко как Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины передал слова поддержки захваченным Россией украинским морякам и пообещал сделать все возможное, чтобы поскорее вернуть их в Украину. Об этом он заявил на заседании СНБО в среду, 26 декабря.

"К сожалению, не все удалось - прежде всего, не удалось вернуть домой 24 моряков Военно-морских сил Украины. Но я хочу передать слова поддержки Президента и Верховного главнокомандующего, членов Совета национальной безопасности и обороны и украинского народа: "Украина сегодня с вами, ребята!", - сказал Порошенко.

По его словам, очень важно, что уже 22 моряка ВМС Украины четко заявили, что они являются военнопленными согласно Женевской конвенции, и Россия не имеет никакой юрисдикции по расследованию их дел.

"Россия совершила акт агрессии и будет за это отвечать. И мы сделаем все возможное, чтобы вы как можно скорее оказались в Украине, дома", - подчеркнул Президент.

Президент Украины объявил об окончании действия военного положения

Как сообщалось, что российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу", а также малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь". Украинские суда направлялись из Одессы в Мариуполь. После захвата буксир и катера отконвоировали в Керчь.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).В ответ на российскую угрозу депутаты 26 ноября проголосовали за введение военного положение в 10 областях Украины, которое вступило в действие 28 ноября.

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Керченский пролив, Моряки, Петр Порошенко, Президент Украины, Украинские моряки.
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