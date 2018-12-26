Президент Украины объявил об окончании действия военного положения

Президент Украины Петр Порошенко объявил об окончании действия военного положения в 10 областях страны. Об этом глава страны заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду, 26 декабря, в Киеве.
"Сейчас в 14:00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Оно базируется на всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве", – заявил Петр Порошенко.
Напомним, что 26 ноября вечером депутаты утвердили введение военного положения в ряде областей Украины на 30 суток с 28 ноября.
После чего, принятый Верховной Радой закон об утверждении указа о введении военного положения в 10 областях предоставляет право президенту Украины Петру Порошенко объявлять мобилизацию, разъяснял спикер парламента Андрей Парубий.
Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа Президента "О введении военного положения в Украине".
Также, глава страны заявил, что оборонно-промышленный комплекс Украины переведен на особый режим работы, усилена охрана объектов критической инфраструктуры.
После чего президент Украины сообщил, что военное положение - это превентивная мера на срок в 30 дней, которая может не продлеваться.
Порошенко заявил, что если Россия не начнет широкомасштабное вторжение на территорию Украины - военное положение продлено не будет.