Президент Украины объявил об окончании действия военного положения

Новости Украины: Порошенко заявил о завершении действия военного положения в 10 областях Украины.

Президент Украины Петр Порошенко объявил об окончании действия военного положения в 10 областях страны. Об этом глава страны заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду, 26 декабря, в Киеве.

"Сейчас в 14:00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Оно базируется на всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве", – заявил Петр Порошенко.

Напомним, что 26 ноября вечером депутаты утвердили введение военного положения в ряде областей Украины на 30 суток с 28 ноября.

После чего, принятый Верховной Радой закон об утверждении указа о введении военного положения в 10 областях предоставляет право президенту Украины Петру Порошенко объявлять мобилизацию, разъяснял спикер парламента Андрей Парубий.

Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа Президента "О введении военного положения в Украине".

Также, глава страны заявил, что оборонно-промышленный комплекс Украины переведен на особый режим работы, усилена охрана объектов критической инфраструктуры.

После чего президент Украины сообщил, что военное положение - это превентивная мера на срок в 30 дней, которая может не продлеваться.

Порошенко заявил, что если Россия не начнет широкомасштабное вторжение на территорию Украины - военное положение продлено не будет.