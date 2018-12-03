Порошенко не будет продлевать военное положение

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не будет продлевать военное положение и назвал его превентивной мерой.

Президент Петр Порошенко сообщил, что военное положение, которое ввели в десяти областях Украины - это превентивная мера на срок в 30 дней, которая может не продлеваться. Об этом написал президент Украины на своей странице в Twitter в понедельник, 3 декабря.

По словам главы государства, за 30 дней военного положения будут использованы для того, чтобы укрепить оборону и способность защитить граждан "от удара врага". Надеюсь, что мы сможем ограничиться перечисленными мерами, и его продление не потребуется – отметил Петр Порошенко.

Наголошую: воєнний стан – це превентивний захід на строк у 30 днів. Цей час буде використаний аби зміцнити нашу оборону і нашу здатність захистити громадян від удару ворога. Сподіваюся, що ми зможемо обмежитися переліченими заходами і його продовження не буде потрібне. — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 декабря 2018 г.

Напомним, 28 ноября вступил в силу закон о военном положении. Он утверждает президентский указ о введении военного положения на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Как сообщалось, сегодня, 3 декабря, Петр Порошенко зарегистрировал в парламенте законопроект (№0206) о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. Спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что президентский законопроект депутаты могут рассмотреть уже в четверг, 6 декабря.