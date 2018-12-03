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Понедельник, 03.12.2018
Порошенко не будет продлевать военное положение
Порошенко не будет продлевать военное положение
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Порошенко не будет продлевать военное положение

Порошенко не будет продлевать военное положение
15:47 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не будет продлевать военное положение и назвал его превентивной мерой.

Президент Петр Порошенко сообщил, что военное положение, которое ввели в десяти областях Украины - это превентивная мера на срок в 30 дней, которая может не продлеваться. Об этом написал президент Украины на своей странице в Twitter в понедельник, 3 декабря.

По словам главы государства, за 30 дней военного положения будут использованы для того, чтобы укрепить оборону и способность защитить граждан "от удара врага". Надеюсь, что мы сможем ограничиться перечисленными мерами, и его продление не потребуется – отметил Петр Порошенко.

Напомним, 28 ноября вступил в силу закон о военном положении. Он утверждает президентский указ о введении военного положения на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

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Как сообщалось, сегодня, 3 декабря, Петр Порошенко зарегистрировал в парламенте законопроект (№0206) о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. Спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что президентский законопроект депутаты могут рассмотреть уже в четверг, 6 декабря. 

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Армия, ВСУ, Петр Порошенко, Военное положение, агрессия РФ.
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