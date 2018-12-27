Украинцы смогут цифровой подписью утверждать согласие быть донором

Новости Украины: Со следующего года каждый совершеннолетний украинец будет иметь возможность решать быть ему донором или не быть.

Начиная с 2019 года каждый совершеннолетний украинец сможет письменно утвердить свое желание или нежелание стать донором или назначить уполномоченное лицо, которое сможет принять это решение за него после его смерти. Соответствующее постановление приняло правительство на заседании в четверг, сообщает Министерство здравоохранения.

"Правительство утвердило порядок предоставления согласия на донорство. Также предусмотрен механизм проведения трансплантаций до начала работы Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ) и работы Уполномоченного органа по вопросам трансплантации", - отметили в Минздраве.

Сообщается, что принятый Порядок утверждает письменные формы волеизъявления граждан относительно возможного донорства, которые будут вноситься в Единую государственную информационную систему трансплантации. При этом количество заявлений, которые может подать физическое лицо, неограничено. Кроме того, после подачи новой формы заявления, действие предыдущего автоматически аннулируется.

Как разъяснили в Минздраве, заявления о донорстве можно будет подать как лично трансплант-координатору в медучреждениях, осуществляющему деятельность, связанную с трансплантацией, так и должностному лицу уполномоченного органа по вопросам трансплантации.

"В будущем будет возможность подачи электронного заявления о согласии или несогласии на донорство путем заполнения онлайн-формы на сайте уполномоченного органа по вопросам трансплантации, которую необходимо обязательно заверить личной электронной цифровой подписью", - отметили в Минздраве.