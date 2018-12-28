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Полиция переходит на усиленный режим работы

Полиция переходит на усиленный режим работы
14:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В новогодне-рождественские праздники полиция в Украине будет работать в усиленном режиме.

В период новогодних и рождественских праздников Национальная полиция Украины уделит особое внимание безопасности в местах массового пребывания людей, в частности, в храмах, возле них, а также на мероприятиях с участием детей, сообщает в пятницу департамент коммуникации Нацполиции.

По информации департамента, предусмотрено максимальное перекрытие нарядами правоохранителей мест массового пребывания граждан и обследование территорий взрывотехническими службами.

В ходе селекторного совещания первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой отметил, что в каждой области будут проведены соответствующие расчеты сил и средств полиции для оперативного реагирования на внештатные ситуации.

"Ми проводили командно-штабные учения, отработан алгоритм взаимодействия между подразделениями Национальной полиции, Нацгвардии, спасателей и пограничников", - подчеркнул С.Яровой.

Заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич отметил, что разработан комплекс мероприятий по обеспечению безопасности и порядка.

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В местах проведения детских праздничных мероприятий, как информируют в Нацполиции, будут работать инспекторы ювенальной превенции и школьные офицеры Департамента патрульной полиции, а в случае необходимости полицейские будут сопровождать организованные группы детей.

А.Фацевич также обратил внимание на необходимость максимального присутствия правоохранителей вблизи культовых сооружений и в местах проведения религиозных служб. "Заранее согласуйте с настоятелями храмов вопросы комиссионных обследований. Работа полиции должны быть направлена на обеспечение безопасности граждан и недопущение каких-либо провокаций", - подчеркнул замглавы Нацполиции.

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Полиция, Новый год, Праздники, Происшествия.
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