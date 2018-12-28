Чем порадует погода на выходные: синоптики дали праздничный прогноз

Новости Украины: На выходных в Украину зайдет очередной циклон с северо-запада Европы, который принесет дожди и мокрый снег.

Этими предпраздничными выходными в Украине будет по-настоящему зимняя, новогодняя погода. Температура постепенно будет снижаться. И дожди и мокрый снег в субботу превратятся в небольшой снег в воскресенье и понедельник. Холоднее всего будет в восточных регионах - до 15 градусов мороза. На Западе и Юге - от 2 тепла до минус одного градуса. А 31 декабря небольшой снег выпадет во всех регионах.

В ближайшие сутки, 28 декабря, с северо-запада Европы на большую часть территории Украины переместится очередная порция влажного и теплого воздуха, лишь восток и северо-восток окажутся под влиянием холодной воздушной массы с более низкими температурами, сообщает Укргидрометцентр Украины.

Ближайшей ночью в западной половине страны, днем в большинстве областей ожидается мокрый снег и дождь, на востоке – вечером небольшой снег; в северных и центральных областях местами гололед. На дорогах страны, кроме крайнего юга, гололедица.

Ветер западный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла, в Черниговской, Полтавской, Днепропетровской и Донецкой областях ночью 3-8°, днем 0-5° мороза, в Сумской, Харьковской и Луганской областях ночью 9-15°, днем 4-9° мороза. В Киеве ночью - без осадков, утром, днем мокрый снег и дождь, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

Прогноз погоды 28 декабря, фото: meteo.gov.ua

В субботу, 29 декабря, в Украине ожидается небольшой снег, в западных и южных областях с дождем. На дорогах страны, кроме крайнего юга, гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем (на западе и ночью) около 0°; в Сумской, Черниговской, Харьковской и Луганской областях ночью 7-12°, днем 4-9° мороза. В Киеве – небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

Прогноз погоды 29 декабря, фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 29 декабря:

Ужгород – снег и дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4

– снег и дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4 Львов – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

– снег и дождь, ночью и днем -1...+1 Ивано-Франковск – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

– снег и дождь, ночью и днем -1...+1 Тернополь – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

– снег и дождь, ночью и днем -1...+1 Черновцы – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

– снег и дождь, ночью и днем -1...+1 Хмельницкий – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

– снег и дождь, ночью и днем -1...+1 Луцк – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

– снег и дождь, ночью и днем -1...+1 Ровно – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

– снег и дождь, ночью и днем -1...+1 Житомир – снег и дождь, ночью -1...-3, днем 0...+2

– снег и дождь, ночью -1...-3, днем 0...+2 Винница – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

– снег и дождь, ночью и днем -1...+1 Одесса – снег, ночью -1...+1, днем +2...+4

– снег, ночью -1...+1, днем +2...+4 Николаев – снег, ночью -1...+1, днем +2...+4

– снег, ночью -1...+1, днем +2...+4 Херсон – снег, ночью -1...+1, днем +2...+4

– снег, ночью -1...+1, днем +2...+4 Симферополь – дождь, ночью +3...+5, днем +4...+6

– дождь, ночью +3...+5, днем +4...+6 Кропивницкий – снег, ночью -1...-3, днем -1...+1

– снег, ночью -1...-3, днем -1...+1 Черкассы – снег, ночью -1...-3, днем -1...+1

– снег, ночью -1...-3, днем -1...+1 Чернигов – пасмурно, ночью -6...-8, днем -3...-5

– пасмурно, ночью -6...-8, днем -3...-5 Сумы – пасмурно, ночью -8...-10, днем -5...-7

– пасмурно, ночью -8...-10, днем -5...-7 Полтава – пасмурно, ночью -4...-6, днем -1...-3

– пасмурно, ночью -4...-6, днем -1...-3 Днепр – пасмурно, ночью -1...-3, днем -1...+1

– пасмурно, ночью -1...-3, днем -1...+1 Запорожье – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

– снег и дождь, ночью и днем -1...+1 Донецк – снег, ночью -3...-5, днем -1...-3

– снег, ночью -3...-5, днем -1...-3 Луганск – пасмурно, ночью -8...-10, днем -4...-6

– пасмурно, ночью -8...-10, днем -4...-6 Харьков – снег, ночью -8...-10, днем -6...-8

– снег, ночью -8...-10, днем -6...-8 Киев – снег, ночью -2...-4, днем -1...+1

30 декабря синоптики ожидают временами небольшие, на западе страны умеренные осадки в виде снега, в западных областях и южной части страны местами с дождем.

Температура в восточных, Днепропетровской, Полтавской, Сумской области 30 декабря ночью 11-17° мороза, днем 3-9° мороза, 31 декабря ночью 6-12°, днем 0-5° мороза; в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму ночью и днем около 0°; на остальной территории ночью 30 декабря 4-10° мороза, 31 декабря 1-7° мороза, днем от 4° мороза до 2° тепла. В течение 30-31 декабря в столице временами небольшой снег. Температура ночью 30 декабря 4-9° мороза, 31 декабря 1-6° мороза; днем 0-4° мороза.

Прогноз погоды 30 декабря, фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 30 декабря:

Ужгород – снег и дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4

– снег и дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4 Львов – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

– снег и дождь, ночью и днем -1...+1 Ивано-Франковск – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

– снег и дождь, ночью и днем -1...+1 Тернополь – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

– снег и дождь, ночью и днем -1...+1 Черновцы – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

– снег и дождь, ночью и днем -1...+1 Хмельницкий – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

– снег и дождь, ночью и днем -1...+1 Луцк – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

– снег и дождь, ночью и днем -1...+1 Ровно – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

– снег и дождь, ночью и днем -1...+1 Житомир – снег и дождь, ночью -1...-3, днем 0...+2

– снег и дождь, ночью -1...-3, днем 0...+2 Винница – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

– снег и дождь, ночью и днем -1...+1 Одесса – пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1

– пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1 Николаев – пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1

– пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1 Херсон – пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1

– пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1 Симферополь – пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1

– пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1 Кропивницкий – снег, ночью -4...-6, днем -1...-3

– снег, ночью -4...-6, днем -1...-3 Черкассы – снег, ночью -4...-6, днем -1...-3

– снег, ночью -4...-6, днем -1...-3 Чернигов – снег, ночью -9...-11, днем -3...-5

– снег, ночью -9...-11, днем -3...-5 Сумы – снег, ночью -11...-13, днем -5...-7

– снег, ночью -11...-13, днем -5...-7 Полтава – снег, ночью -9...-11, днем -5...-7

– снег, ночью -9...-11, днем -5...-7 Днепр – пасмурно, ночью -6...-8, днем -1...+1

– пасмурно, ночью -6...-8, днем -1...+1 Запорожье – пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1

– пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1 Донецк – пасмурно, ночью -8...-10, днем -5...-7

– пасмурно, ночью -8...-10, днем -5...-7 Луганск – пасмурно, ночью -11...-13, днем -6...-8

– пасмурно, ночью -11...-13, днем -6...-8 Харьков –пасмурно, ночью -11...-13, днем -6...-8

–пасмурно, ночью -11...-13, днем -6...-8 Киев – снег, ночью -4...-6, днем -1...+1

Последний день года, 31 декабря, обещает снижение температуры воздуха — до -2 … 5 мороза на севере, востоке и в центре, 0- 2 тепла — в западных и южных областях. В ночь на Новый год прохладнее всего будет в северных и восточных областях — до 12 градусов мороза, легкий мороз — от 1 до 5 — на остальной территории. Осадки в виде снега с дождем 31 декабря ожидаются только на западе Украины.

Прогноз погоды 31 декабря, фото: meteo.gov.ua

1 января 2019 года снег и мокрый снег в сочетании с сильным ветром пройдут на западе, севере, местами в центральных областях Украины. На юге страны будет преобладать туман и дождь, возможен и мокрый снег, а на востоке существенные осадки маловероятны.

Температуры воздуха — до -3 …- 5 мороза на севере, востоке и в центре, 0- 2 тепла — в западных и южных областях.

Прогноз погоды 1 января, фото: meteo.gov.ua

Как сообщалось, на дорогах Украины ограничили движение в Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областях. В этих регионах толщина снежного покрова местами достигла 60 см. Кроме того, порывы ветра образовали переметы высотой до 1,5 м.

На границе Черкасской и Полтавской областей в снежных заносах застряли около 200 машин. В связи с непогодой 26 декабря люди в 556 населенных пунктах Украины остались без света из-за непогоды: дождя, снега и сильного ветра.

На утро 28 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточенными остаются 104 населенных пунктов в 5 областях, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.