Чем порадует погода на выходные: синоптики дали праздничный прогноз

Этими предпраздничными выходными в Украине будет по-настоящему зимняя, новогодняя погода. Температура постепенно будет снижаться. И дожди и мокрый снег в субботу превратятся в небольшой снег в воскресенье и понедельник. Холоднее всего будет в восточных регионах - до 15 градусов мороза. На Западе и Юге - от 2 тепла до минус одного градуса. А 31 декабря небольшой снег выпадет во всех регионах.
В ближайшие сутки, 28 декабря, с северо-запада Европы на большую часть территории Украины переместится очередная порция влажного и теплого воздуха, лишь восток и северо-восток окажутся под влиянием холодной воздушной массы с более низкими температурами, сообщает Укргидрометцентр Украины.
Ближайшей ночью в западной половине страны, днем в большинстве областей ожидается мокрый снег и дождь, на востоке – вечером небольшой снег; в северных и центральных областях местами гололед. На дорогах страны, кроме крайнего юга, гололедица.
Ветер западный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла, в Черниговской, Полтавской, Днепропетровской и Донецкой областях ночью 3-8°, днем 0-5° мороза, в Сумской, Харьковской и Луганской областях ночью 9-15°, днем 4-9° мороза. В Киеве ночью - без осадков, утром, днем мокрый снег и дождь, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.
Прогноз погоды 28 декабря, фото: meteo.gov.ua
В субботу, 29 декабря, в Украине ожидается небольшой снег, в западных и южных областях с дождем. На дорогах страны, кроме крайнего юга, гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем (на западе и ночью) около 0°; в Сумской, Черниговской, Харьковской и Луганской областях ночью 7-12°, днем 4-9° мороза. В Киеве – небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.
Прогноз погоды 29 декабря, фото: meteo.gov.ua
Погода в городах Украины на 29 декабря:
30 декабря синоптики ожидают временами небольшие, на западе страны умеренные осадки в виде снега, в западных областях и южной части страны местами с дождем.
Температура в восточных, Днепропетровской, Полтавской, Сумской области 30 декабря ночью 11-17° мороза, днем 3-9° мороза, 31 декабря ночью 6-12°, днем 0-5° мороза; в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму ночью и днем около 0°; на остальной территории ночью 30 декабря 4-10° мороза, 31 декабря 1-7° мороза, днем от 4° мороза до 2° тепла. В течение 30-31 декабря в столице временами небольшой снег. Температура ночью 30 декабря 4-9° мороза, 31 декабря 1-6° мороза; днем 0-4° мороза.
Прогноз погоды 30 декабря, фото: meteo.gov.ua
Погода в городах Украины на 30 декабря:
Последний день года, 31 декабря, обещает снижение температуры воздуха — до -2 … 5 мороза на севере, востоке и в центре, 0- 2 тепла — в западных и южных областях. В ночь на Новый год прохладнее всего будет в северных и восточных областях — до 12 градусов мороза, легкий мороз — от 1 до 5 — на остальной территории. Осадки в виде снега с дождем 31 декабря ожидаются только на западе Украины.
Прогноз погоды 31 декабря, фото: meteo.gov.ua
1 января 2019 года снег и мокрый снег в сочетании с сильным ветром пройдут на западе, севере, местами в центральных областях Украины. На юге страны будет преобладать туман и дождь, возможен и мокрый снег, а на востоке существенные осадки маловероятны.
Температуры воздуха — до -3 …- 5 мороза на севере, востоке и в центре, 0- 2 тепла — в западных и южных областях.
Прогноз погоды 1 января, фото: meteo.gov.ua
Как сообщалось, на дорогах Украины ограничили движение в Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областях. В этих регионах толщина снежного покрова местами достигла 60 см. Кроме того, порывы ветра образовали переметы высотой до 1,5 м.
На границе Черкасской и Полтавской областей в снежных заносах застряли около 200 машин. В связи с непогодой 26 декабря люди в 556 населенных пунктах Украины остались без света из-за непогоды: дождя, снега и сильного ветра.
На утро 28 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточенными остаются 104 населенных пунктов в 5 областях, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.