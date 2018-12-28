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Пятница, 28.12.2018
Люди, изменившие мир: кого мы потеряли в 2018 году (Фото)
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Люди, изменившие мир: кого мы потеряли в 2018 году (Фото)

В 2018 году умерло немало людей, жизнь которых была целой эпохой в политике, науке, искусстве или бизнесе.
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