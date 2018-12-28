Кабмин одобрил создание нового медуниверситета

Новости Украины: В Одессе путем слития двух медицинских университетов появится Национальный Одесский медицинский университет.

Кабинет министров Украины одобрил предложение Министерства здравоохранения о создании Национального Одесского медицинского университета путем слития Одесского национального медицинского университета и Крымского государственного медицинского университета им. С.И.Георгиевского. Соответствующее распоряжение правительство утвердило на заседании в четверг.

Студенты Одесского национального медицинского университета и Крымского государственного медицинского университета им. С.И.Георгиевского продолжат обучение в Национальном Одесском медицинском университете.

Напомним, в 2019 году начнут действовать новые правила приема в вузы. В данном проекте предлагается сократить сроки вступительной кампании, проводить творческие конкурсы к основной сессии ВНО, первоочередное зачисление тех, кто в дальнейшем желает работать в селах и тому подобное. МОН предлагает в следующем году для поступления в вузы принимать сертификаты ВНО 2018 и 2019 годов по всем предметам. Подать также можно будет сертификаты ВНО по 2017 год, однако кроме оценок из иностранных языков – английского, французского, немецкого и испанского.

Украинский центр оценивания качества образования утвердил характеристики сертификационных работ из 11 предметов внешнего независимого тестирования. В частности, утверждена общая характеристика сертификационной работы внешнего независимого оценивания 2019 года из украинского языка и литературы, по истории Украины, английского, немецкого, французского, испанского языков, математики, географии, биологии, физики, химии.

Как сообщалось, в 2019 году основная сессия ВНО пройдет с 21 мая до 13 июня. Дополнительная сессия - с 26 июня по 12 июля. Регистрация на ВНО продлится с 5 февраля до 25 марта. Регистрация на пробное ВНО пройдет с 8 по 31 января. Пробные тестирования состоятся 16 и 23 марта.