В 2019 году начнут действовать новые условия для поступления в вузы

Новости Украины: Министерство образования и науки Украины окончательно утвердило условия приема в учреждения высшего образования на 2019 год.

Условия приема в учреждения высшего образования на 2019 прошли окончательное утверждение и вступили в силу. Минимальные проходные баллы 150 и 130 для отдельных специальностей, творческие конкурсы до подачи заявлений, компактнее сроки вступительной кампании - эти и другие новации ждут абитуриентов следующего года. Об этом сообщает Мнистерство образования и науки Украины.

"Условия приема в учреждения высшего образования на 2019 прошли окончательное утверждение и вступили в силу - соответствующий приказ МОН был зарегистрирован в Минюсте и уже размещен на сайте Министерства сегодня, 28 декабря 2018 года. Минимальные проходные баллы 150 и 130 для отдельных специальностей, творческие конкурсы до подачи заявлений, компактнее сроки вступительной кампании - эти и другие новации ждут абитуриентов следующего года ", - говорится в сообщении.

Так, для поступления на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления) принимать сертификаты ВНО 2017, 2018 и 2019, кроме оценок с английского, французского, немецкого и испанского языков. Из иностранных языков зачислять только сертификаты 2018 и 2019. Абитуриент может подать сертификаты в любой удобной ему комбинации.

Возможность составления творческих конкурсов в нескольких вузах, а также создание равных условий для их участников независимо от оценок ВНО требовали изменений сроков проведения творческих конкурсов. Они пройдут с 1 до 10 июля, то есть до начала приема заявлений. Предусмотрена также вторая сессия творческих конкурсов - с 11 до 22 июля, но только для тех абитуриентов, желающих учиться на контракте.

Незначительные изменения коснулись перечня конкурсных предметов по отдельным специальностям.

"Никаких изменений нет в количестве заявлений, которые можно подать для поступления на бакалавра. Бюджет это максимум 7 заявлений на 4 специальности. На контракт количество заявлений не ограничивается", - добавили в министерстве.

С 2019 года заработает механизм первоочередного зачисления тех абитуриентов в медицинские и педагогические ВУЗы, которые готовы после окончания учебы работать в сельской местности.

При этом из прошлых лет останутся корректирующие коэффициенты - первоочередной, сельский, отраслевой. На следующий год расширена практика установления минимального количества баллов для поступления на специальности с особо высоким уровнем общественной ответственности.

"Важная новация 2019-го - расширение льгот для участников боевых действий. Льготы будут распространены на всех поступающих этой категории, а не только на участников боевых действий АТО/ООС, как было раньше", - сообщает министерство.

Об изменениях в сроках, то основная вступительная кампания будет проведена в компактные сроки, а возможность создания электронных кабинетов будет открыта до конца лета, чтобы их могли использовать поступающие на заочную форму.

Так, регистрация электронных кабинетов и загрузка в них документов начинается 1 июля, а прием заявлений и документов - 10 июля. Заканчивается подачи заявлений в 18 ч. 22 июля - для поступающих только по сертификатам ВНО, 18 часов 16 июля - для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов.

О вступлении в магистратуру, то основным изменением будет расширение перечня специальностей, на которые надо составлять единый вступительный экзамен (ЕВИ) по иностранному языку по технологии ВНО.Регистрация на ЕВИ и ЕФВВ продлится с 13 мая до 18 часов 3 июня. Экзамен будет 2 июля, а вступительные экзамены - 4 июля. Прием заявлений и документов для таких поступающих начнется 10 июля и продлится до 23 июля.

Для всех остальных поступающих в магистратуру сроки подачи документов, сдачи экзаменов и других вступительных процедур определяются правилами приема ВУЗов.

"Все новации в условиях приема на 2019 являются логическим продолжением тех усилий, которые мы прилагаем для совершенствования доступа к высшему образованию и обеспечения равных и справедливых правил для поступающих в учреждения. В то же время хочу подчеркнуть, что как и в прошлом году, сейчас мы внесли минимальные изменения условий, оставив без изменений основополагающие вещи. Например, уже в четвертый раз все поступающие на бакалаврат могут подавать заявления только в электронной форме. Исключение лишь для незначительного количества поступающих, например, льготников или иностранных студентов" , - отметил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

Шаров также отметил, что по не зависящим от МОН задержкам с регистрацией условий приема изменен предельный срок, к которому высшие учебные заведения должны утвердить собственные правила приема. Теперь они должны это сделать до 5 февраля 2019 года. На середину января МОН планирует провести серию региональных совещаний по разъяснению условий приема, график которых будет обнародован в ближайшее время.

Напомним, Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, 17 декабря 2018 года, в рамках заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе, подписала с Европейским Инвестиционным Банком (ЕИБ) соглашение о предоставлении гранта украинским вузам.