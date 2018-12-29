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Суббота, 29.12.2018
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Сегодня отмечают Агеев день: что нельзя делать в этот праздник

Сегодня отмечают Агеев день: что нельзя делать в этот праздник
10:14 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Сегодня, 29 декабря, почитают памяти святого Агея, который жил примерно в IV веке.

29 декабря 2018 года отмечается народный праздник Агеев день. Церковь сегодня вспоминает святого ветхозаветного пророка Аггея. В простонародье его прозвали Инесеем (Иней Сей), так по инею в этот день судили о погоде на ближайшее время.

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Если в этот день выпадет много инея - на Святки ляжет глубокий снег, ударит мороз - холода продержатся до самого Крещения. Узнать о погоде на Святки можно было и таким образом. В эту ночь, по старинному обычаю, разжигали костры и бросали в них слепленных из снега человечков. Если пламя скоро гасло, на Святки ожидалась ясная, солнечная погода.

Приметы

  • На Аггея иней - теплые Святки (7 января), коли мороз, то он простоит до Крещения (19 января).
  • Если иней рясный - Ананий (30 декабря) будет ясный.
  • Аггей иней сеет.
  • Если морозец силен, навил духом кудрей (на стеклах узоры), проморозит он еще двадцать дней.
  • Если на Аггея сильный мороз, ему все Святки трещать, до Крещения стоять.
  • Если на деревьях иней - Святки будут теплыми.
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