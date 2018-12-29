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Минобороны с нового года начнет работать по новым стандартам

Минобороны с нового года начнет работать по новым стандартам
11:03 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что с 1 января 2019 года Министерство обороны начнет работать по новым стандартам.

С 1 января 2019 Министерство обороны начнет работать по новым стандартам, поскольку в 2018 году заканчивается реформирования ведомства. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак во время торжественного ритуала увольнения с военной службы генералов и офицеров аппарата Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"(2018 - прим. ред.) Это год, когда мы должны закончить реформу Министерства обороны как центрального органа исполнительной власти и органа военного управления. С 1 января 2019 Министерство обороны начнет работать с новой философией, с новой структурой, с новыми функциями и задачами, с новыми полномочиями и ответственностью за принятие решений. Военная реформа продолжалась в 2018 году. Эту работу мы должны закончить буквально сегодня", - отметил министр.

По его словам, перед Минобороны в новом году будет стоять задача продолжения реформы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их подразделений. Эти реформы позволили приблизить ВСУ к стандартам НАТО.

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При этом он добавил, что за последние два месяца уволили или перевели на другие должности 42, сегодня - еще 24 офицеров из руководящего состава ВС. Некоторые из них станут руководителями реформированных подразделений - на прозрачных условиях конкурса, с привлечением полиграфа.

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Работа, Минобороны, Министр обороны Украины, Степан Полторак, Новые стандарты.
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