В Укравтодоре поделились масштабными планами на 2019 год

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Суббота, 29.12.2018
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11:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: На 2019 год в Украине запланировано строительство 500 кольцевых развязок, 500 островков безопасности и тысяча освещенных пешеходных переходов.

Исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак сообщил, что в 2019 году в Украине появится 500 кольцевых развязок, 500 островков безопасности и тысяча освещенных пешеходных переходов. Об этом он заявил в эфире "Прямого" во время отчета Министерства инфраструктуры Украины.

"Украина является сейчас, по моему мнению, единственным государством – я хотел сказать, что в Евросоюзе, но еще не так – в Европе, которое имеет независимое обеспечение финансирования для улучшения безопасности дорожного движения. 5% от поступлений с акцизов в дорожный фонд мы записываем на фонд безопасности. И благодаря этим средствам со следующего года начинаем строительство 500 кольцевых развязок, 500 островков безопасности. Это на въездах в населенные пункты для ограничения скорости. И построение 1000 бело-красных с освещением современных пешеходных переходов", - сказал он.

"Это существенно будет менять безопасность дорожного движения. Потому что, к сожалению, Украина является лидером в этом "черном" рейтинге смертей на дорогах. И с этим нужно жестко бороться. Будем строить также интеллектуальную транспортную систему, чтобы автоматически штрафовать за скорость. Но и, в том числе, строить и ремонтировать новые дороги, бороться с перегруженными фурами и всеми другими вещами, которые будем реализовать с вами", - добавил Новак.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ожидает, что в следующем году будет начато строительство платных дорог в Украине. Омелян отметил, что одним из сдерживающих факторов для строительства платных дорог является их высокая стоимость. Также Омелян рассказал, что до сих пор продолжается дискуссия относительно достаточности трафика на возможных платных дорогах.

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План, Укравтодор, Мининфраструктурі, Строительство дорог в 2019 году.
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