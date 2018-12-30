ГПСУ проводит набор персонала для работы в аэропортах

Новости Украины: Госпогранслужба с 1 января 2019 года проведет отбор сотрудников в подразделения в аэропортах Одессы, Харькова и Киева.

С 1 января 2019 года в Госпогранслужбе начнется очередной отбор сотрудников в подразделения в аэропортах Одессы, Харькова и Киева. Об этом сообщает ГПСУ на своей странице в Facebook.

"В рамках проекта "Новое лицо границы" с 1 января 2019 года в Госпогранслужбе начнется очередной отбор в подразделения "Шегини" на Львовщине, "Пархоменково" и "Рымачи" в Волынской области, "Харьков", "Одесса-авиа", "Днепр-авиа" и Отдельный контрольно-пропускной пункт "Киев", - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 января 2019 Министерство обороны начнет работать по новым стандартам, поскольку в 2018 году заканчивается реформирования ведомства. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак во время торжественного ритуала увольнения с военной службы генералов и офицеров аппарата Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Перед Минобороны в новом году будет стоять задача продолжения реформы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их подразделений. Эти реформы позволили приблизить ВСУ к стандартам НАТО.