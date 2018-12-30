Порошенко: В 2018 отремонтировали рекордное количество автодорог

Нынешний год стал для Украины рекордным по количеству отремонтированных автодорог. Это подчеркнул президент Петр Порошенко на странице в Facebook.
"2018-й год стал рекордным по количеству отремонтированных автодорог в Украине — благодаря началу работы Дорожного фонда удалось восстановить 3800 км дорог как общегосударственного, так и местного значения", — отметил Глава государства.
Кроме того, подчеркнул он, удалось воплотить несколько масштабных инфраструктурных проектов. Среди них и запуск Бескидского тоннеля, и поставка локомотивов General Electric, и начало работы экспресса до аэропорта "Борисполь".
"Эти успехи — отличный стимул, чтобы не снижать темпов развития транспортной инфраструктуры и в 2019-м", — резюмировал Петр Порошенко.
Как сообщалось, на ремонт дорог государственного значения потрачено 23,8 млрд грн, на дороги местного значения — 11, 5 млрд грн.
В следующем году в Украине планируют отремонтировать около 4 тыс. км автодорог.