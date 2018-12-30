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Порошенко: В 2018 отремонтировали рекордное количество автодорог

Порошенко: В 2018 отремонтировали рекордное количество автодорог
14:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Президент Украины отметил, что 2018 год стал для Украины рекордным по количеству отремонтированных дорог благодаря началу работы Дорожного фонда.

Нынешний год стал для Украины рекордным по количеству отремонтированных автодорог. Это подчеркнул президент Петр Порошенко на странице в Facebook.

"2018-й год стал рекордным по количеству отремонтированных автодорог в Украине — благодаря началу работы Дорожного фонда удалось восстановить 3800 км дорог как общегосударственного, так и местного значения", — отметил Глава государства.

Кроме того, подчеркнул он, удалось воплотить несколько масштабных инфраструктурных проектов. Среди них и запуск Бескидского тоннеля, и поставка локомотивов General Electric, и начало работы экспресса до аэропорта "Борисполь".

Около 4 тысяч километров дорог отремонтировано в Украине

"Эти успехи — отличный стимул, чтобы не снижать темпов развития транспортной инфраструктуры и в 2019-м", — резюмировал Петр Порошенко.

Как сообщалось, на ремонт дорог государственного значения потрачено 23,8 млрд грн, на дороги местного значения — 11, 5 млрд грн.

В следующем году в Украине планируют отремонтировать около 4 тыс. км автодорог.

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Дороги, Дорога, Ремонт дорог, Петр Порошенко, Президент Украины, Дорожный фонд.
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