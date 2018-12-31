Супрун рассказала о пяти приоритетах Минздрава в следующем году

Новости Украины: Супрун назвала пять приоритетов медреформы на 2019-й.

Следующий год станет еще одним вызовом для трансформации системы здравоохранения, где у Минздрава есть пять приоритетов.

Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Для Премьер-министра Владимира Гройсмана развитие системы здравоохранения является приоритетом не на словах, а в конкретных действиях. Все изменения получают максимальную поддержку команды правительства. 5 приоритетов на следующий год", - написала она.

Продолжение трансформации первичной медицинской помощи. Главной задачей на этот год было дать возможность украинцам выбрать своего семейного врача, а врачам — механизм справедливой оплаты труда. И уже 23 миллиона граждан выбрали своих врачей. Цель на следующий год — сделать так, чтобы вы хотели к врачу идти.

Программа “Доступные лекарства” будет продолжать действовать. На сегодня уже выписано почти 30 млн рецептов, по которым люди бесплатно или с небольшой доплатой получили лекарства против самых распространенных хронических болезней. Для них возможность регулярно принимать эти лекарства — качественнее и дольше жизнь. Узнайте больше о программе здесь.

С 1 июля 2019 года начнет действовать программа “Бесплатная диагностика”. Она гарантирует, по направлению семейного врача, оплату пакета анализов, обследований и лечебных процедур от наиболее распространенных в Украине заболеваний. Это более 50 диагностических и лечебных процедур, за которые пациентам не нужно будет платить в медучреждениях. Безвозмездно — означает включительно со всеми необходимыми сопутствующими материалами.

Пилотный проект изменений экстренной медицины в нескольких областях. Это новые автомобили, новое оборудование, повышение квалификации и зарплат врачей. Далее проект распространится по всей стране. Также те регионы, которые не имеют оперативно-диспетчерских служб или они уже очень устаревшие, уже со следующего года получат финансирование, чтобы исправить это.

Продолжаем расширять сеть современных кардиоцентров. На следующий год планируем приобрести еще 13 ангиографов для разных регионов, где граждане бесплатно смогут получить сложнейшие вмешательства, в частности — установление стента. В случаях инфаркта стенты бесплатные для пациентов.

Напомним, у украинцев с 1 января 2019 года появится возможность возвращать в аптечные учреждения неиспользованные лекарственные средства.