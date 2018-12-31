Скачать
Понедельник, 31.12.2018
Иностранные послы рассказали, что им больше всего нравится и раздражает в Украине
Иностранные послы рассказали, что им больше всего нравится и раздражает в Украине
Захват украинских моряков: Украина подаст заявление в ЕСПЧ
Захват украинских моряков: Украина подаст заявление в ЕСПЧ
Диллиан Уайт: Джошуа думает, что я буду проблемой
Диллиан Уайт: Джошуа думает, что я буду проблемой
Прикольные смс поздравления с годом Желтой земляной Свиньи 2019, открытки
Прикольные смс поздравления с годом Желтой земляной Свиньи 2019, открытки

Супрун рассказала о пяти приоритетах Минздрава в следующем году

Супрун рассказала о пяти приоритетах Минздрава в следующем году
04:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины: Супрун назвала пять приоритетов медреформы на 2019-й.

Следующий год станет еще одним вызовом для трансформации системы здравоохранения, где у Минздрава есть пять приоритетов.

Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Для Премьер-министра Владимира Гройсмана развитие системы здравоохранения является приоритетом не на словах, а в конкретных действиях. Все изменения получают максимальную поддержку команды правительства. 5 приоритетов на следующий год", - написала она.

  • Продолжение трансформации первичной медицинской помощи. Главной задачей на этот год было дать возможность украинцам выбрать своего семейного врача, а врачам — механизм справедливой оплаты труда. И уже 23 миллиона граждан выбрали своих врачей. Цель на следующий год — сделать так, чтобы вы хотели к врачу идти.

  • Программа “Доступные лекарства” будет продолжать действовать. На сегодня уже выписано почти 30 млн рецептов, по которым люди бесплатно или с небольшой доплатой получили лекарства против самых распространенных хронических болезней. Для них возможность регулярно принимать эти лекарства — качественнее и дольше жизнь. Узнайте больше о программе здесь.

  • С 1 июля 2019 года начнет действовать программа “Бесплатная диагностика”. Она гарантирует, по направлению семейного врача, оплату пакета анализов, обследований и лечебных процедур от наиболее распространенных в Украине заболеваний. Это более 50 диагностических и лечебных процедур, за которые пациентам не нужно будет платить в медучреждениях. Безвозмездно — означает включительно со всеми необходимыми сопутствующими материалами.

  •  Пилотный проект изменений экстренной медицины в нескольких областях. Это новые автомобили, новое оборудование, повышение квалификации и зарплат врачей. Далее проект распространится по всей стране. Также те регионы, которые не имеют оперативно-диспетчерских служб или они уже очень устаревшие, уже со следующего года получат финансирование, чтобы исправить это.

  •  Продолжаем расширять сеть современных кардиоцентров. На следующий год планируем приобрести еще 13 ангиографов для разных регионов, где граждане бесплатно смогут получить сложнейшие вмешательства, в частности — установление стента. В случаях инфаркта стенты бесплатные для пациентов.

Напомним, у украинцев с 1 января 2019 года появится возможность возвращать в аптечные учреждения неиспользованные лекарственные средства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Медреформа, Ульяна Супрун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик получил именной пояс
02 Товарооборот между Чехией и Украиной вырос более, чем на 20%
03 Известный боксер стал инвалидом
04 Гассиев дал прогноз на бой Усик - Лебедев
05 Мейвезер о предстоящем бое: Я могу провести эти три раунда в сонном состоянии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на Новый год: к каким сюрпризам готовится украинцам
Погода на Новый год: к каким сюрпризам готовится украинцам
Стрельба в центре Ивано-Франковска: Погиб человек
Стрельба в центре Ивано-Франковска: Погиб человек
Предвыборная кампания в Украине официально началась
Предвыборная кампания в Украине официально началась
Список предстоящих украинских фильмов 2019 года
Список предстоящих украинских фильмов 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь