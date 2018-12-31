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Google подготовил дудл в канун Нового года
Google подготовил дудл в канун Нового года

Google подготовил дудл в канун Нового года

Google подготовил дудл в канун Нового года
09:04 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Google представил дудл, в котором отметил Канун Нового года.

Канун Нового года (также этот праздник известный как День Старого года или День Святого Сильвестра во многих странах) — последний день в году по григорианскому календарю, предшествующий Новому году.

Этот день считается  отдельным от Нового года праздником, во время которого начинаются торжества по встрече следующего года. Большинство культур в праздновании используют фейерверки и прочую пиротехника.

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Канун Нового года считается рабочим днём, однако фактически семейные застолья и празднования начинаются вечером, до наступления самого Нового года. Это последний день перед, когда люди пытаются закончить все свои старые дела и подготовить себя к следующему году.

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Новый год, Google Doodle, Канун Нового года, Гугл дудл, День Старого год, День Святого Сильвестра.
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