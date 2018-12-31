Google подготовил дудл в канун Нового года

Новости Украины: Google представил дудл, в котором отметил Канун Нового года.

Канун Нового года (также этот праздник известный как День Старого года или День Святого Сильвестра во многих странах) — последний день в году по григорианскому календарю, предшествующий Новому году.

Этот день считается отдельным от Нового года праздником, во время которого начинаются торжества по встрече следующего года. Большинство культур в праздновании используют фейерверки и прочую пиротехника.

Канун Нового года считается рабочим днём, однако фактически семейные застолья и празднования начинаются вечером, до наступления самого Нового года. Это последний день перед, когда люди пытаются закончить все свои старые дела и подготовить себя к следующему году.