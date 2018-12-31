Медицинская реформа: что изменилось за этот год

Новости Украины: В 2018 году стартовала медицинская реформа, за этот год было введено много новшеств.

Первым этапом реформы было создание Национальной службы здоровья.

Национальная служба здоровья – центральный орган исполнительной власти, реализующий основной принцип медреформы "деньги следуют за пациентом" – оплачивает стоимость реально оказанных медицинских услуг. Данный механизм заработал в Украине 8 месяцев назад, постепенно заменяя модель оплаты койко-мест (устаревшую систему со времен СССР). Медреформа рассчитана на 2018-2020 годы.

Соответственно с реформой, украинцы теперь могут свободно выбирать врача в любом медучреждении, независимо от формы собственности. Нацслужба здоровья на одинаковых условиях оплачивает пакет услуг первичной медицинской помощи всем заведениям, которые стали партнерами Службы. За четыре месяца было оплачено услуги по единому тарифу в этих медучреждениях на 1600000000 грн.

Личный врач

Следующий этап реформы коснулся первичного звена, потому что на этом уровне до 90% проблем с больным решается семейным врачом. На текущий момент к узким специалистам направляют семейные врачи.

В то время, как пациенты, не заключившие договор со своим врачом, лечиться у узкого специалиста на платной основе. Также есть еще ряд тонкостей для таких пациентов, например:

Конечного срока заключения деклараций нет. То есть, вы всегда можете заключить декларацию, но вы не сможете воспользоваться возможностями системы с 2020 года, если у вас нет декларации.

В частности, чтобы попасть бесплатно к узкому специалисту или на диагностику, вам обязательно понадобится направление врача "первички".

Также, есть усталенный порядок заключения договора с врачом:

Обратитесь в медучреждение, где работает терапевт, педиатр или семейный врач, с которым вы хотите подписать декларацию (с собой нужно иметь паспорт, налоговый номер и мобильный телефон, для ребенка дополнительно – свидетельство о рождении ребенка).

Ваши данные и контактный телефон внесут в систему "Электронное здоровье", что сделает уполномоченное лицо заведения ПТД: в разных медучреждениях это может быть либо регистратор, или медсестра, или врач и тому подобное. Важно: декларации заключаются исключительно в электронной форме - не будет никаких бланков, форм, печатей и тому подобное.

Для исключения любых попыток мошенничества, введено подтверждение с помощью СМС-кода, который поступает на номер вашего мобильного телефона.

Так, после введения данных пациент получает СМС с кодом на указанный номер телефона, который уполномоченное лицо медучреждения вводит в систему "Электронное здоровье" для подтверждения. Если у вас нет мобильного - не проблема: для подтверждения уполномоченное лицо медучреждения сфотографирует или отсканирует оригиналы ваших документов, чтобы приобщить их к декларации в электронной системе.

Уполномоченное лицо медучреждения распечатывает из системы "Электронное здоровье" экземпляр декларации для проверки. Важно: Внимательно проверьте все свои данные. Если заметили ошибку - скажите об этом уполномоченному лицу медучреждения. Декларацию распечатывать до тех пор, пока все не будет правильно.

Если все правильно, уполномоченное лицо медучреждения распечатывает из системы "Электронное здоровье" еще один экземпляр декларации.

Важно: Оба экземпляра декларации должны быть идентичными и без ошибок.

Пациент подписывает 2 экземпляра декларации

Важно: Один из экземпляров остается у вас, другой - в медучреждения.

Уполномоченное лицо медучреждения накладывает электронную цифровую подпись на декларацию и направляет ее в систему "Электронное здоровье"

Важно: Вы официально задекларировали выбор врача. Деньги за ваше обслуживание государство (НСЗУ) платить медучреждению, в котором работает выбранный вами врач.

Кто может оказывать первую медпомощь, так называемую "первичку"

Важно знать, что первую медпомощь оказывают любые учреждения здравоохранения, в том числе коммунальные некоммерческие предприятия и ФОПы, которые имеют лицензию на медицинскую практику.

Сколько пациентов может иметь 1 врач, оказывающий первую медпомощь:

1 семейный врач - 1800 человек;

1 врач-терапевт - 2000 пациентов;

1 врач-педиатр - 900 человек.

Он должен наблюдать за вашим состоянием здоровья, проводить диагностику и лечение наиболее распространенных болезней, травм, отравлений, патологических, физиологических (во время беременности) состояний.

Врач "первички" должен сопровождать пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями, включая комплекс диагностических и лечебных вмешательств, предусмотренных отраслевыми стандартами.

Если у вас неотложное состояние - острое расстройство физического или психического здоровья - врач должен помочь, если не требуется экстренной, вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медпомощи, и направить вас к такой помощи, если он сам не может справиться.

Зарплаты врачей

Значительно выросли зарплаты семейных врачей за счет того, что они начали получать деньги за количество пациентов. Также, главный врач должен подписать договор медучреждения с Национальной службой здоровья. В больницах, которые перешли на этот принцип зарплаты врачей в среднем составляют от 18 до 23 тысяч гривен.

Сколько украинцев подписало декларации с семейным врачом?

Как показал опрос социологической группы "Рейтинг", 76% пациентов, которые выбрали семейных врачей, довольны ими, 18% затруднились с оценками, и лишь 6% выразили недовольство. При этом среди изменений, которые пациенты заметили после реформы, назывались внимательнее и вежливее отношение врача к пациенту, лучшие условия приема (ремонт, современное оборудование), бесплатные лабораторные тесты. Правда, 25% опрошенных отметили, что не заметили никаких изменений после заключения договора.