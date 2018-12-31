Медицинская реформа: что изменилось за этот год

Первым этапом реформы было создание Национальной службы здоровья.
Национальная служба здоровья – центральный орган исполнительной власти, реализующий основной принцип медреформы "деньги следуют за пациентом" – оплачивает стоимость реально оказанных медицинских услуг. Данный механизм заработал в Украине 8 месяцев назад, постепенно заменяя модель оплаты койко-мест (устаревшую систему со времен СССР). Медреформа рассчитана на 2018-2020 годы.
Соответственно с реформой, украинцы теперь могут свободно выбирать врача в любом медучреждении, независимо от формы собственности. Нацслужба здоровья на одинаковых условиях оплачивает пакет услуг первичной медицинской помощи всем заведениям, которые стали партнерами Службы. За четыре месяца было оплачено услуги по единому тарифу в этих медучреждениях на 1600000000 грн.
Личный врач
Следующий этап реформы коснулся первичного звена, потому что на этом уровне до 90% проблем с больным решается семейным врачом. На текущий момент к узким специалистам направляют семейные врачи.
В то время, как пациенты, не заключившие договор со своим врачом, лечиться у узкого специалиста на платной основе. Также есть еще ряд тонкостей для таких пациентов, например:
Также, есть усталенный порядок заключения договора с врачом:
Для исключения любых попыток мошенничества, введено подтверждение с помощью СМС-кода, который поступает на номер вашего мобильного телефона.
Так, после введения данных пациент получает СМС с кодом на указанный номер телефона, который уполномоченное лицо медучреждения вводит в систему "Электронное здоровье" для подтверждения. Если у вас нет мобильного - не проблема: для подтверждения уполномоченное лицо медучреждения сфотографирует или отсканирует оригиналы ваших документов, чтобы приобщить их к декларации в электронной системе.
Важно: Оба экземпляра декларации должны быть идентичными и без ошибок.
Важно: Один из экземпляров остается у вас, другой - в медучреждения.
Важно: Вы официально задекларировали выбор врача. Деньги за ваше обслуживание государство (НСЗУ) платить медучреждению, в котором работает выбранный вами врач.
Кто может оказывать первую медпомощь, так называемую "первичку"
Важно знать, что первую медпомощь оказывают любые учреждения здравоохранения, в том числе коммунальные некоммерческие предприятия и ФОПы, которые имеют лицензию на медицинскую практику.
Сколько пациентов может иметь 1 врач, оказывающий первую медпомощь:
Он должен наблюдать за вашим состоянием здоровья, проводить диагностику и лечение наиболее распространенных болезней, травм, отравлений, патологических, физиологических (во время беременности) состояний.
Врач "первички" должен сопровождать пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями, включая комплекс диагностических и лечебных вмешательств, предусмотренных отраслевыми стандартами.
Если у вас неотложное состояние - острое расстройство физического или психического здоровья - врач должен помочь, если не требуется экстренной, вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медпомощи, и направить вас к такой помощи, если он сам не может справиться.
Зарплаты врачей
Значительно выросли зарплаты семейных врачей за счет того, что они начали получать деньги за количество пациентов. Также, главный врач должен подписать договор медучреждения с Национальной службой здоровья. В больницах, которые перешли на этот принцип зарплаты врачей в среднем составляют от 18 до 23 тысяч гривен.
Сколько украинцев подписало декларации с семейным врачом?
Как показал опрос социологической группы "Рейтинг", 76% пациентов, которые выбрали семейных врачей, довольны ими, 18% затруднились с оценками, и лишь 6% выразили недовольство. При этом среди изменений, которые пациенты заметили после реформы, назывались внимательнее и вежливее отношение врача к пациенту, лучшие условия приема (ремонт, современное оборудование), бесплатные лабораторные тесты. Правда, 25% опрошенных отметили, что не заметили никаких изменений после заключения договора.