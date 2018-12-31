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Военные трогательно поздравили украинцев с Новым годом

Военные трогательно поздравили украинцев с Новым годом
12:59 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Украинские защитники на Донбассе записали трогательное поздравление с Новым годом.

Бойцы операции Объединенных сил на Донбассе поздравили украинцев с наступающим Новым годом трогательным видео. Украинские воины из различных подразделений прочли трогательное стихотворение, прозвучавшее на фоне мелодии Леонтовича "Щедрик".

Поздравили украинцев и воины 10-й горно-штурмовой бригады. Украинские военнослужащие, которые принимают участие в военных действиях на востоке страны, защищают четыре важнейшие для украинского народа вещи: свободу, семью, достояние и возможность полноценной жизни, заявил в новогоднем поздравлении министр обороны Украины генерал Степан Полторак.

Он отметил, что каждый из дней уходящего года был для украинцев непростым, но наполненным верой в счастливое и успешное будущее страны и семьи, а также верность объединяющих весь народ ценностей и стремлений.

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Как ранее сообщалось, в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы было достигнуто соглашение о введении с полуночи 29 декабря режима тишины. Однако уже 30 декабря боевики дважды нарушали объявленное перемирие.

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Армия, ВСУ, Новый год, Поздравления с Новый годом.
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