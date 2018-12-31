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Воронченко: Украина наращивает группировку на Азове

Воронченко: Украина наращивает группировку на Азове
18:36 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Командующий Военно-морских сил ВСУ Игорь Воронченко сообщл о наращивании системной группировки на Азове в связи с агрессивными действиями России 25 ноября.

В ответ на агрессивные действия России в Керченском проливе Украина развернула силы и системно наращивает группировку в Азовском море.

Об этом говорится в новогоднем поздравлении командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины адмирала Игоря Воронченка, обнародованном в понедельник на странице ВМС ВСУ в Facebook.

"Искренне поздравляю соотечественников и наших друзей со всего мира с Новым, 2019-м, годом и Рождеством Христовым! Для национальных Военно-Морских сил, как и для всей Украины, 2018-й стал годом новых испытаний и конкретных результатов. Разработанная нами вместе с украинскими и иностранными экспертами Стратегия ВМС ВС Украины четко определила ориентиры нашего развития до 2035 года. Повышены боевые способности морского, берегового и воздушного компонентов национального флота, продолжено совершенствование системы базирования. В ответ на агрессивные действия РФ мы развернули силы и системно наращиваем группировку на Азове", - отметил он.

Воронченко напомнил, что особенно напряженными стали последние месяцы 2018 года. "25 ноября Россия осуществила открытый акт агрессии и захватила в плен 24 украинских военных моряков. Это событие всколыхнуло весь мир, сплотила нас и объединила в борьбе со страной-агрессором. Возвращение домой наших героев - это сейчас главная задача, это наше дело чести . Боевые братья, мы с вами!" - отметил командующий ВМС.

Он также добавил, что 2019-й для национального флота станет годом новых вызовов, достижений и возможностей. "Мы продолжим приведение организационно-штатной структуры к стандартам НАТО, получим новые корабли и катера, новейшие образцы вооружения. В центре нашего внимания всегда будет человек, поэтому ключевым станет прием новых общежитий и военных городков, повышение социальных стандартов военной службы. Мы построим наши Военно-Морские силы и обеспечим комфортные условия службы для каждого украинского военного моряка," - пообещал Воронченко.

Он также поблагодарил всех, кто поддерживает национальный флот, и каждого, кто выполняет боевые задачи по защите Родины, пожелав военным морякам и боевым побратимам, а также всем патриотам Украины, непоколебимой веры в победу.

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Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей, осуществлявших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Российские спецназовцы обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе, а также 24 моряков.

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Все по теме:

Азовское море, ВМС ВСУ, Керченский пролив, агрессия РФ, Наращивание группировки, Захват украинских суден и моряков.
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