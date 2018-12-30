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Семьям пленных моряков выплатили по 100 тысяч гривен помощи

Семьям пленных моряков выплатили по 100 тысяч гривен помощи
19:31 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Семьям военнопленных захваченных моряков выплачено по 100 тыс грн.

24 семьям военнопленных моряков выплачено по 100 тыс. грн одноразовой помощи. Об этом сегодня сообщается на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В сообщении напоминается, что по инициативе МВОТ 5 декабря правительство приняло постановление, которое предоставило возможность поддержать лиц, которые были незаконно задержаны в результате акта вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, состоявшегося 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш отметил, что МВОТ постоянно поддерживает связь с международными гуманитарными организациями, адвокатами военнопленных для скорейшего освобождения моряков.

Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение к Керченскому проливу украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

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При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

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Керченский пролив, Моряки, Украинские моряки, Вадим Черныш, МВОТ.
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