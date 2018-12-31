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Супрун обещает в 2019 году улучшение качества медицинских услуг

Супрун обещает в 2019 году улучшение качества медицинских услуг
22:14 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун обещает в 2019 году введение бесплатных анализов, обследований и лечебных процедур от ряда болезней

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заверила, что в 2019 году будет улучшаться качество медицинских услуг и условия труда врачей и медсестер. Об этом она написала в Facebook.

"Запустим программу, гарантирующую 50+ бесплатных анализов, обследований и лечебных процедур от наиболее распространенных в Украине болезней", - подчеркнула Супрун.

Кроме того, начнутся изменения экстренной медицины, сначала в нескольких областях. "Это повышение квалификации и зарплат работников скорой, создание единой системы диспетчерских по всей стране, новые автомобили и новое оборудование", - отметила она.

По словам Супрун, будет усиливаться система общественного здоровья, в частности будут использоваться более системные меры, чтобы восстановить необходимый уровень прививок в Украине.

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Она заверила, что и впредь будет развивать программу "Доступные лекарства", будет создано больше новых кардиоцентров, а также будет продолжена трансфация системы закупок лекарств и медицинских изделий, "чтобы в частности стенты, которые нужно устанавливать во время инфаркта, и в дальнейшем были бесплатными для всех ". Кроме того, она обещает работать над введением лицензирования врачей и совершенствовать медицинское образование - от вступления в медуниверситета до оценки знаний будущих медиков.

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Медреформа, Улучшения, Ульяна Супрун, Нововведения в 2019 году.
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