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В новогоднюю ночь в Украине за порядком будут следить 10 тысяч правоохранителей

В новогоднюю ночь в Украине за порядком будут следить 10 тысяч правоохранителей
22:54 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало заявил, что около 10 тысяч сотрудников полиции будут следить за порядком в новогоднюю ночь в Украине.

В новогоднюю ночь во время проведения массовых мероприятий по всей территории Украины будут дежурить 10 тыс. полицейских и военнослужащих Нацгвардии, сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

По его словам, в новогоднюю ночь в 680 населенных пунктах запланировано почти 950 массовых мероприятий. Ожидается, что их посетят около 1,4 миллиона украинцев.

"Наибольшее внимание правоохранители будут уделять местам массового празднования граждан, где будут работать усиленные наряды полиции вместе с кинологами и взрывотехниками. За охраной общественного порядка будут следить около 10 тыс. полицейских и военнослужащих Нацгвардии", - написал Я.Тракало на своей странице в соцсети Фейсбук.

Также он добавил, что полиция будет усиленно дежурить на дорогах с целью недопущения вождения автомобилей водителями в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщалось ранее, мэр Киева Виталий Кличко выпустил поздравительный ролик. Чтобы поздравить киевлян с Новым годом Рождеством, глава столицы нарядился в костюм Деда Мороза. От едет на квадроцикле по центральным улицам города, приветливо машет прохожим и раздает подарки детям. Также в ролике можно увидеть Софийскую площадь с елкой и праздничными огнями, где разворачивается главное новогоднее действо Киева.

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Полиция, Новогодняя ночь, Порядок, Нацполиция Украины, Количесво полицейских.
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