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Гройсман поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством

Гройсман поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством
01:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Скриншот

Новости Украины: Владимир Гройсман поздравил украинцев с новогодними и рождественскими праздниками.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинцев с новогодними и рождественскими праздниками.

"Новогодние праздники - особые для каждого из нас. Мы верим в то, что именно в этот период наши мечты сбываются. У каждого из нас есть личные желания, но есть то, чего хотим все вместе. Мы мечтаем о благосостоянии и мире. Чтобы миллионы украинцев вернулись в свои дома на Донбассе", - говорится в сообщении.

В.Гройсман также отметил в поздравлении и украинских военнослужащих, которые защищают страну в эти дни на востоке.

"Чтобы наши воины были снова дома. Чтобы в каждой семье было согласие", - отметил премьер.

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Поздравление, Новый год, Владимир Гройсман, 2019.
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