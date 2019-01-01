Командующий ВМС назвал главную задачу на 2019-й

Новости Украины: По словам Воронченко, наступающий год станет для украинского флота годом "новых вызовов, достижений и возможностей".

Возвращение в Украину 24 украинских военнопленных моряков - главная задача.

Об этом заявил командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Игорь Воронченко в своем поздравлении по случаю Нового года и Рождества.

"Для ВМС 2018-й стал годом новых испытаний и конкретных результатов. ... Особенно напряженными стали последние месяцы. 25 ноября Россия осуществила открытый акт агрессии и захватила в плен 24 украинских военных моряков. Это событие всколыхнуло весь мир, сплотило нас и объединяло в борьбе со страной-агрессором. Возвращение домой наших героев - это сейчас главная задача, наше дело чести. Боевые собратья, мы с вами", - отметил Воронченко.

"В ответ на агрессивные действия РФ мы развернули силы и системно наращиваем группировки на Азове", - добавил он.

По словам командующего ВМС, в 2018 были повышены боевые способности морского, берегового и воздушного компонентов ВМС и продолжено совершенствование системы базирования.

Воронченко также добавил, что 2019-й для украинского флота станет "годом новых вызовов, достижений и возможностей".

"Мы продолжим приведение организационно-штатной структуры к стандартам НАТО, получим новые корабли и катера, новейшие образцы вооружения. В центре нашего внимания всегда будет человек, поэтому ключевым станет прием новых общежитий и военных городков, повышение социальных стандартов военной службы", - заявил командующий ВМС.