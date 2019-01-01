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Украина прекращает оформление виз в международных аэропортах

Украина прекращает оформление виз в международных аэропортах
21:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: МИД Украины с 1 января прекращает оформление виз иностранцам после прибытия в страну в международных аэропортах и расширяет функционал электронной визы.

"С 1 января прекращается оформление виз в международных аэропортах и расширяется функционал электронной визы", - сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц в интервью "Левому берегу".

Как сообщалось, с 1 января увеличивается количество государств, граждане которых смогут оформить электронную визу для въезда в Украину, и расширяется перечень оснований для ее выдачи.

Этот перечень включает поездки с деловой, частной, туристической целью, а также с целью лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта и для представителей иностранных СМИ с целью исполнения служебных обязанностей.

Для оформления электронной визы необходимо заполнить анкету онлайн, загрузить сканированные копии необходимых документов, заплатить на сайте банковской картой (платежных систем MasterCard Worldwide или Visa International) и распечатать полученную по электронной почте электронную визу.

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Стоимость такой визы с 1 января составит 85 долларов США.

В перечень стран, граждане которых могут оформить е-визы для въезда в Украину, входят Австралия, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Белиз, Боливия, Бутан, Вануату, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминикана, Эквадор, Индонезия, Камбоджа, Кирибати, КНР, Колумбия, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Мексика, Маршалловы Острова, Микронезия, Мьянма, Науру, Непал, Никарагуа, Новая Зеландия, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сингапур, Соломоновы Острова, Суринам, Таиланд, Тимор-Лешти, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Фиджи, Ямайка.

Как известно, с апреля консульская служба МИД Украины начала оформление электронных виз (е-Виза) иностранцам для въезда в Украину.

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Аэропорт, Виза, Визы, Андрей Заяц.
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