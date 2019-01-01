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На марше за Бандеру нарушений не зафиксировано

На марше за Бандеру нарушений не зафиксировано
22:00 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Нарушений во время шествий по случаю 110-летия со дня рождения Степана Бандеры не зафиксировано.

Правонарушений во время двух шествий по случаю 110-летия со дня рождения одного из лидеров Организации украинских националистов Степана Бандеры в центре Киева во вторник не зафиксировано, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"Около 450 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии следили за порядком и безопасностью во время маршей в Киеве. Нарушений во время маршей в Киеве не зафиксировано", – говорится в сообщении на странице министерства в Фейсбук во вторник вечером.

Правоохранители отметили, что во время патрулирования были привлечены сотрудники полиции диалога, задействованы кинологи со служебными собаками и сотрудники взрывотехнической службы.

Как сообщалось, по случаю 110-летия со дня рождения одного из лидеров Организации украинских националистов Степана Бандеры во вторник около 17.00 от места сбора возле киевского Оперного театра на углу улиц Владимирской и Хмельницкого началось шествие, организованное партией "Национальный корпус" и общественной организацией "Национальные дружины".

Они организовали свой марш без традиционных факелов. При этом все участники были одеты в красные новогодние шапки. Впереди колонны шли два человека в костюмах снеговиков. Организаторы заявили, что их марш является праздничным и призвал нести положительное настроение.

Более тысячи участников марша проследовали по ул.Богдана Хмельницкого по ул.Крещатику и пошли в сторону Майдана Независимости.

В свою очередь, в 18.00 из парка им.Шевченко стартовало более многочисленное факельное шествие по случаю дня рождения С.Бандеры, организованное Всеукраинским объединением "Свобода" и рядом других националистических партий и организацией.

В марше принимает участие несколько тысяч человек. Они растянулись достаточно длинной колонной, которая проследовала по бульв.Шевченко и на Бессарабской площади повернула на ул.Крещатик в сторону Майдана Независимости.

Участники акции несут большое количество факелов, государственные флаги Украины, красно-черные и партийные флаги. Впереди идут барабанщики и едет несколько автомобилей. Участники шествия скандируют "Слава Украине – героям слава", прославляют участников Объединенных сил.

Колонну сопровождают правоохранители, впереди нее едет несколько полицейских автомобилей.

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За происходящим наблюдает большое количество киевлян и гостей столицы, которые снимают марш на мобильные телефоны.

С.Бандера родился 1 января 1909 в селе Старый Угринов Калушского района Ивано-Франковской области. С 1940 года возглавил Организацию украинских националистов. Был убит в 1959 году, похоронен на кладбище в Мюнхене.

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Акция, УПА, Степан Бандера, ОУН.
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