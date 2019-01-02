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СБУ выдворила из Украины гражданина Беларуси Карназыцкого

СБУ выдворила из Украины гражданина Беларуси Карназыцкого
20:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Гражданин Беларуси Карназыцкий выдворен из Украины с запретом въезда на 3 года из-за антиукраинской пропаганды.

Служба безопасности Украины блокировала деструктивную деятельность гражданина Беларуси Павла Карназыцкого, распространявшего антиукраинскую пропаганду, в среду он выдворен из Украины.

Как сообщается на странице СБУ в Фейсбуке, П.Карназыцкий публично распространял фейковую информацию, публиковал антиукраинские материалы на медиа-ресурсах, подконтрольных террористическим организация "ДНР" и "ЛНР". 

Оперативники спецслужбы также установили, что этот иностранный гражданин, нелегально проживающий в Украине, во время выступлений на некоторых телеканалах ставил под сомнение признанные международным сообществом доказательства присутствия войск страны-агрессора на временно оккупированных территориях Украины.

Глава СБУ Василий Грицак отметил, что после введения ограничений на въезд российских граждан в Украину спецслужбы РФ все чаще привлекают к провокациям иностранцев. "Деятельность подобных проплаченных Россией пропагандистов представляет угрозу не только национальным интересам Украины, но и противоречит законодательству страны их происхождения", - отметил он.

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2 января иностранца принудительно возвратили в Беларусь с запретом въезда в Украину сроком на три года, указали в СБУ.

В то же время, адвокат Андрей Доманский сообщил, что его клиента П.Карназыцкого депортируют из Украины в Беларусь, где "он будет задержан". "Напомню, Павел Карназыцкий был вынужден покинуть Беларусь из-за политического преследования его как журналиста, и с конца 90-х проживал в Украине", - написал он на странице в Фейсбуке.

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Украина, СБУ, Беларусь, Гражданин Беларуси, Павел Карназыцкий.
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