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Рождество 2019: колядки для детей и взрослых на украинском языке в стихах

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Рождество 2019: колядки для детей и взрослых на украинском языке в стихах
12:38 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Предлагаем подборку колядок на украинском языке для детей и взрослых.

Знать украинские колядки должен каждый, ведь это - наши традиции! Рождество Христово уже на пороге, поэтому, самое время повторить слова любимых колядок и выучить новые. Предлагаем подборку колядок на украинском языке для детей и взрослых.

КОЛЯДКА

Коляд, коляд, коляда!

Дід на бабцю погляда,

Бабця ж і не дивиться,

Все на діда кривиться!

Ой, дідусю, не журись!

На онуків лиш дивись!

Відмикай-но сундучок

Та давай нам п'ятачок!

А ти ж, бабцю, не жартуй

Та скоріше стіл готуй!

Бо ж колядка над двором!

Всіх вітаємо з Різдвом!

Ми вам, рідні, колядуєм,

Дуже любим і цілуєм!

Зичим щиро вам здоров'я,

Жити довго і з любов'ю!

 

 РІЗДВЯНИЙ ВІТЕР

Віє вітер з гір

Та до вас у двір,

Проситься до хати

Заколядувати.

Ви його почуйте,

Смакоту готуйте!

Бога прославляйте,

Нас не забувайте!

СПІШИТЬ, СПІШИТЬ КОЛЯДОЧКА

Сніжком запорошило все:

Стежинку і дорогу.

Спішить, спішить колядочка

До нашого порогу.

Несе вона в торбиночці

Про щастя світлу мрію,

Дарує нам колядочка

І віру і надію.

Лунають ніжно дзвоники

Від хати і до хати.

Спішить, спішить колядочка

Нам щастя побажати! 

КОЛЯД, КОЛЯД, КОЛЯДА...

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така!

Ви ж готуйте п'ятака! 

Рождественские гадания 2019: варианты магии в ночь на Рождество

Я КОЛЯДНИЦЯ МАЛЕНЬКА

Я колядниця маленька,

В мене шубка коротенька,

А колядка, бачте, ні:

Вчила я її три дні!

Я зайшла до вас до хати,

Щоб усіх вас привітати

Із Різдвом Святим Христовим!

І нехай усі здорові

У родині вашій будуть,

Мир і дружба хай панують.

Щоб печальних сліз не знали,

Щоб раділи і співали.

Рік Новий — наступне свято!

У дива я вірю свято,

А тому не зволікайте

І бажання загадайте.

В новорічну ніч казкову

Все здійсниться! Чесне слово!

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