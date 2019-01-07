Рождество 2019: колядки для детей и взрослых на украинском языке в стихах

Знать украинские колядки должен каждый, ведь это - наши традиции! Рождество Христово уже на пороге, поэтому, самое время повторить слова любимых колядок и выучить новые. Предлагаем подборку колядок на украинском языке для детей и взрослых.
КОЛЯДКА
Коляд, коляд, коляда!
Дід на бабцю погляда,
Бабця ж і не дивиться,
Все на діда кривиться!
Ой, дідусю, не журись!
На онуків лиш дивись!
Відмикай-но сундучок
Та давай нам п'ятачок!
А ти ж, бабцю, не жартуй
Та скоріше стіл готуй!
Бо ж колядка над двором!
Всіх вітаємо з Різдвом!
Ми вам, рідні, колядуєм,
Дуже любим і цілуєм!
Зичим щиро вам здоров'я,
Жити довго і з любов'ю!
РІЗДВЯНИЙ ВІТЕР
Віє вітер з гір
Та до вас у двір,
Проситься до хати
Заколядувати.
Ви його почуйте,
Смакоту готуйте!
Бога прославляйте,
Нас не забувайте!
СПІШИТЬ, СПІШИТЬ КОЛЯДОЧКА
Сніжком запорошило все:
Стежинку і дорогу.
Спішить, спішить колядочка
До нашого порогу.
Несе вона в торбиночці
Про щастя світлу мрію,
Дарує нам колядочка
І віру і надію.
Лунають ніжно дзвоники
Від хати і до хати.
Спішить, спішить колядочка
Нам щастя побажати!
КОЛЯД, КОЛЯД, КОЛЯДА...
Коляд, коляд, коляда!
Холод взимку не біда.
Двері швидше відчиніть,
Нас до себе запустіть!
Всі, хто є у вашій хаті,
Будуть дужі та багаті!
На городі вродять густо
І картопля, і капуста,
Помідори й огірочки
І для сина, і для дочки.
Ось промова в нас така!
Ви ж готуйте п'ятака!
Я КОЛЯДНИЦЯ МАЛЕНЬКА
Я колядниця маленька,
В мене шубка коротенька,
А колядка, бачте, ні:
Вчила я її три дні!
Я зайшла до вас до хати,
Щоб усіх вас привітати
Із Різдвом Святим Христовим!
І нехай усі здорові
У родині вашій будуть,
Мир і дружба хай панують.
Щоб печальних сліз не знали,
Щоб раділи і співали.
Рік Новий — наступне свято!
У дива я вірю свято,
А тому не зволікайте
І бажання загадайте.
В новорічну ніч казкову
Все здійсниться! Чесне слово!