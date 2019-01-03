Рождественские гадания 2019: варианты магии в ночь на Рождество

Новости Украины: В ночь на 7 января православные украинцы встречают главный праздник года - Рождество Христово.

Празднование Рождества приходится на зимние Святки, которые отмечаются с кануна Рождества и до Крещения. В народе считалось, что в это время нечисть может немного погулять и пошалить, именно поэтому в святочные дни в ходу были разного рода забавы, в том числе и гадания.

Гадание на Рождество перед сном

Гадание на королей

В ночь с 6 на 7 января перед тем, как лечь спать, девушкам нужно положить под подушку игральные карты с изображением королей. Утром, не глядя, стоит вытащить одну карту. Какой король девушке достанется, таким и муж будет: пиковый король – старый и ревнивый, трефовый король – военный, король червей – молодой и богатый, а бубновый король – желанный.

Гадание на хлеб и ножницы

Согласно поверью, если перед сном на Старый Новый год положить под подушку хлеб и ножницы, девушке непременно приснится ее суженый.

Гадание на любовное сновидение

Перед сном гадающей девушке необходимо съесть что-нибудь соленое и ни в коем случае не запивать водой. Укладываясь спать, нужно проговорить: "Суженый, ряженый, приди ко мне и напои меня"! Согласно поверью, кто придет тебя напоить, за того ты и замуж выйдешь.

Гадание на любовь

Под кровать нужно поставить небольшую миску с водой, а на нее положить небольшую деревянную палочку и сказать перед сном: "Суженый, приди меня через мостик перевести". Кто во сне через мост переведет – за того и замуж выйдет.

Гадания на суженого

На суженого девушки могут погадать ее близкие люди: мать, родственники или близкая подруга.

Девушка, на которую гадают, не должна при этом присутствовать, ее отводят ночевать в другой дом или хотя бы в другую комнату. Вполночь гадающая берет замок и "запирает" какую-либо вещь девушки, то есть вешает на вещь замок и закрывает его ключом. Ключ кладет себе под изголовье со словами: "Суженый-ряженый приходи невестушку отпирать, из неволи выручать". Кто явиться ночью за ключом, тот и будет женихом.

Гадание на жениха с гребнем

Подвешивают на ночь в доме или сарае гребень: жених ночью расчешется, и его узнают по масти оставшихся волос.

Гадание на жениха с водой

Перед сном девушка, держа замок над водой запирает его, приговаривая: "Приди мой суженый, пить попроси". Кто во сне пришел, тот и женихом будет.

Гадание на жениха по забору

Девушка идет вдоль забора и считает колья в заборе, пригваривая: "Богатый, бедный, вдовец, холостец". На каком слове остановиться, таков и жених будет.

Гадание на суженого с чулком

К этому гаданию девушкам придется подготовиться заранее – купить чулки. Перед сном на одну ногу необходимо надеть новый чулок и лечь в постель. При этом девушка должна приговаривать: "Суженый, ряженый, приди меня разувать".Мужчина, который во сне снимет с гадающей девушки чулок – станет ее мужем.

Гадание на жениха с кольцом

Надо взять обыкновенный стакан с совершенно ровным дном, без всяких рисунков, налить в него три четверти воды и осторожно опустить на середину круглое обручальное кольцо, предварительно вычишенное, потом надо сравнительно продолжительное время смотреть через воду в середину опущенного кольца. При довольно богатой фантазии, многие уверяют, что видят лицо будущего жениха.

Гадание на суженого на расческе

Кладут под голову гребень, загадывая: "Суженый, ряженый, причеши мне голову" - и уверяют, что во сне приходит дьявол в образе будущего ее жениха и причесывает ей волосы.

Гадание на жениха на картах

Перед сном кладут под подушку четырех королей и говорят: "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне во сне". Жених приснится в виде какого-нибудь короля.

Гадание на имя суженого

Ночью нужно выйти на улицу и спросить имя у первого встречного мужчины. Какое он назовет - таки будет имя будущего мужа.

Также можно в ночь с 6 на 7 января положить под подушку небольшие записки с именами мужчин. Утром сразу после просыпания надо достать одну и прочесть, какое имя выпало.

Гадания на желание

Гадание на зернах

Это гадание одно из самых простых: в банку насыпается любая крупа, задается вопрос, после чего из емкости левой рукой достается горсть крупы, и пересчитываются зерна.

Четное количество символизирует положительный ответ на поставленный вопрос, а нечетное – отрицательный, соответственно.

Гадание на воде

Готовятся два одинаковых стакана. Один из них доверху наполняется водой. Загадав желание, гадающая девушка начинает переливать жидкость из одного стакана в другой. Проделывает это несколько раз. После этого необходимо посмотреть на поверхность, где стояли стаканы. Если на ней осталось не более двух-трех капель, желание сбудется. Если капель больше – воплощение его в жизнь затруднительно.

Гадание по теням

Необходимо подготовить блюдце или плоскую тарелку, лист чистой бумаги, свечку и спички. Лист бумаги необходимо скомкать и положить на тарелку, аккуратно поджечь комок. Когда лист полностью сгорит, необходимо при помощи свечки сделать его отражение на стену. После этого самое время подключать всю свою фантазию – рассматривая тени можно узнать о своем будущем.