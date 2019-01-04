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В Украине внедрят должность "карьерный советник" для помощи в поиске работы

В Украине внедрят должность &quot;карьерный советник&quot; для помощи в поиске работы
11:49 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: В Украине начинает работу институт карьерного советника, призванный субъекту эффективнее преодолевать препятствия при поиске работе

При Государственной службе занятости стартует работа институт карьерного советника, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

”Важным элементом проекта является пилотирование и внедрение в работу службы занятости института карьерных советников. Ведь в современных условиях возникает необходимость расширения спектра услуг для клиентов службы с учетом индивидуальных потребностей, их уровня профессионализма, степени трудовой мотивации и мобильности”, - говорится в сообщении.

Министерство социальной политики отмечает, что эксперт Международной организации труда (МОТ) Валли Корбанезе провела ряд обучающих тренингов на базе Института подготовки кадров службы занятости Украины. Целью подготовки специалистов для работы в этом проекте является обучение карьерных советников и внедрение нового проекта в центрах занятости Украины.

В Министерстве социальной политики обещают, что такой советник будет работать лично с клиентом, пребывающим на рынке труда, помогать ему преодолеть трудности в поиске работы.

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”Карьерный советник работает с каждым клиентом отдельно. Он сможет увидеть препятствия, которые стоят перед клиентом на рынке труда в момент трудоустройства, и поможет преодолеть их. Этот человек будет вашим помощником каждый раз, когда бы вы ни вернулись в службу занятости. Я считаю, что как клиент, вы, вероятно, будете доверять кому-то, с кем вы уже говорили, и кто поддерживал вас”, - цитирует пресс-служба министерства Корбанезе.

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Украина, Работа, Минсоцполитики, Служба занятости, Международная организация труда, Поиск работы.
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