Традиционная кутья: как правильно готовить блюдо и что стоит подать на Рождество

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Вся семья ждет на небе появления первой звезды и садится за стол, на котором традиционно должно быть 12 блюд. Главное из них – кутья. О том, как ее готовить и что еще подать на праздничный стол – читайте ниже.

В канун Рождества украинцы отмечают Сочельник. Это традиционно семейный праздник, когда вся семья собирается за столом. Хозяйки готовят 12 блюд. Блюда должны быть постными, так как Сочельник приходится на последний день поста.

Главное блюдо, которое должно украшать каждый праздничный стол в Рождественский сочельник – это, конечно же, кутья. Она символизирует достаток и благополучие.

Основной ингредиент кутьи – пшеница. Для приготовления лучше выбрать шлифованное зерно. Его проще варить, и оно лучше запаривается. И какая же кутья без мака, орехов и меда. Некоторые еще добавляет изюм.

Как приготовить традиционную кутью: рецепт

Пшеницу необходимо предварительно замочить на ночь или хотя бы на несколько часов. Затем зерно надо залить горячей водой и поставить вариться на один час. Когда каша приготовится, ее не нужно промывать. Надо оставить ее в той же воде, в которой она варилась.

Далее засыпаем мак в небольшую кастрюльку, заливаем кипятком, чтобы вода полностью покрыла зернышки. Ставим на огонь, доводим до кипения и варим примерно 20 минут. Затем растираем его блендером. Можно, конечно, и тереть в макитре, как делали когда-то наши бабушки. Но для этого надо иметь незаурядные умения и силу.

Когда мак растертый, можно соединять все ингредиенты. К пшенице добавляем орехи, изюм, мак и мед. Все тщательно перемешиваем. Желательно дать кутье настояться. Хотя бы 5-6 часов. И можно подавать на стол.

Еще одно обрядовое рождественское блюдо – узвар. Этот напиток готовят из сухофруктов: яблок, груш, слив и изюма. Все ингредиенты промывают и кипятят. Затем заливают холодной водой на 10-15 минут. А тем временем на огонь можно поставить кастрюлю с водой, в которой будет вариться узвар. На один литр воды должно приходиться примерно 200 граммов сухофруктов. Их отцеживают и отправляют в кипяток. Когда узвар закипит, выключаем огонь и накрываем крышкой. И даем настояться 5-7 часов. По желанию можно добавить сахар или мед.

Традиционно в Сочельник готовят вареники с капустой, картофелем или грибами. Каждая хозяйка имеет свой рецепт. Главное, чтобы начинка была постной.

А еще выпекают пончики. Тесто замешивают на дрожжах. Начинка должна быть с яблочным или розовым вареньем. Когда пончики немного подойдут, их нужно обжарить в подсолнечном масле. Сверху можно посыпать сахарной пудрой.

На первое блюдо подают постный борщ с ушками или грибную похлебку. Можно приготовить постные голубцы. В листья капусты заворачивают начинку из картофеля и грибов или из риса и грибов.

Обычно на столе есть блюда из рыбы – маринованная сельдь, заливная или жареная рыба. Некоторые хозяйки подают тушеную капусту. В разных регионах Украины блюда, которые готовят в Сочельник, могут несколько отличаться.