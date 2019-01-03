Рождество Христово в 2019 году: поздравления в прозе

Новости Украины: В разных странах существуют свои традиции празднования Рождества Христова, но везде принято дарить друзьям и близким теплые душевные пожелания, а также символические презенты в виде рождественских сувениров или мини-открыток.

Не утратят в 2019 году актуальность и классические поздравления с Рождеством, ведь многие считают, что именно в прозе можно лучше передать всю глубину чувств, подобрав самые теплые слова для каждого близкого человека.

Для родственников

Что может быть приятнее, чем видеть светящиеся от счастья глаза родителей, когда за праздничным столом собирается вся семья. Подготовьте для родни оригинальные рождественские поздравления и подарите им в 2019 году частичку своего сердца и запоминающиеся моменты отличного настроения.

Прислушайтесь: за окнами уже чуть слышна поступь нового года, рождественская ночь зажгла на небе звезды, и в этот волшебный вечер я хочу кое-что сказать. Желаю каждому найти свое собственное маленькое чудо, которое согреет даже в суровые зимние морозы и подарит счастье. Как та звездочка, которая зажглась, когда родился младенец Христос, пусть ваша вера в чудо ведет вас по жизни и всегда освещает путь. Ведь это так важно – верить в чудеса и радоваться каждому мгновению!

В этот сказочный рождественский вечер и самый главный христианский праздник, я от души желаю добра, счастья, но и не только этого. Я желаю, чтобы добро поселилось в сердце каждого, заветная мечта обязательно осуществилась, а за спиной выросли сильные крылья, ведущие к достижению поставленной цели!

Сестренка! Пусть Вифлеемская звезда тебе укажет твой путь навсегда, и пусть этот путь ведет только вдаль, даря лишь улыбку, минуя печаль! Я не поэт, конечно, но от души поздравить с Рождеством хочу мою любимую сестру!

Для друзей

Встречать Рождество в одиночестве не принято. Если самые близкие и родные люди далеко, проведите Сочельник в кругу друзей, а с рождением первой звезды на небосклоне сердечно поздравьте их с наступившим праздником, одарив теплыми дружескими пожеланиями. Тихо-тихо наступает рождественская ночь. Несмотря на темноту, это самое светлое время во всем году! Все, что пожелается, пусть обязательно сбывается! Дорогие мои, бесценные друзья! Я желаю вам столько же счастливых мгновений, сколько снежинок лежит в сугробах! Столько же приятных новостей, сколько звезд сияет на небе! И такой же красивой жизни, как морозные узоры на стеклах!

В эту светлую рождественскую ночь я хочу пожелать, чтобы ангел-хранитель и дальше вел тебя по избранному пути. Чтобы все невзгоды миновали, а встречались только доброта и отзывчивость! Чтобы в сердце навсегда поселилась вера в чудо и надежда на лучшее! С Рождеством тебя, дружище!

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Удачу, говорят, трудно поймать. Так вот, под счастливой рождественской звездой она сама прыгает в руки! Желаю никогда не упускать ее, сохранять крепкое здоровье, бодрость духа и легкость характера, а самое главное – оставаться таким же надежным и верным! Счастья, дорогой друг!