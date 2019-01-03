Скачать
Четверг, 03.01.2019
Снегопады и метели: в Украине могут перекрывать дороги
Снегопады и метели: в Украине могут перекрывать дороги
Нафтогаз раскритиковал монетизации субсидий
Нафтогаз раскритиковал монетизации субсидий
Манчестер Сити - Ливерпуль: где и когда смотреть матч
Манчестер Сити - Ливерпуль: где и когда смотреть матч
Рождество Христово в 2019 году: поздравления в прозе
Рождество Христово в 2019 году: поздравления в прозе

Рождество Христово в 2019 году: поздравления в прозе

Смотрите фото (5)
Рождество Христово в 2019 году: поздравления в прозе
14:08 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В разных странах существуют свои традиции празднования Рождества Христова, но везде принято дарить друзьям и близким теплые душевные пожелания, а также символические презенты в виде рождественских сувениров или мини-открыток.

Не утратят в 2019 году актуальность и классические поздравления с Рождеством, ведь многие считают, что именно в прозе можно лучше передать всю глубину чувств, подобрав самые теплые слова для каждого близкого человека.

Для родственников

Что может быть приятнее, чем видеть светящиеся от счастья глаза родителей, когда за праздничным столом собирается вся семья. Подготовьте для родни оригинальные рождественские поздравления и подарите им в 2019 году частичку своего сердца и запоминающиеся моменты отличного настроения.

Прислушайтесь: за окнами уже чуть слышна поступь нового года, рождественская ночь зажгла на небе звезды, и в этот волшебный вечер я хочу кое-что сказать. Желаю каждому найти свое собственное маленькое чудо, которое согреет даже в суровые зимние морозы и подарит счастье. Как та звездочка, которая зажглась, когда родился младенец Христос, пусть ваша вера в чудо ведет вас по жизни и всегда освещает путь. Ведь это так важно – верить в чудеса и радоваться каждому мгновению!

Добрые стихи и открытки с Рождеством Христовым 2019 для близких и друзей

В этот сказочный рождественский вечер и самый главный христианский праздник, я от души желаю добра, счастья, но и не только этого. Я желаю, чтобы добро поселилось в сердце каждого, заветная мечта обязательно осуществилась, а за спиной выросли сильные крылья, ведущие к достижению поставленной цели!

Сестренка! Пусть Вифлеемская звезда тебе укажет твой путь навсегда, и пусть этот путь ведет только вдаль, даря лишь улыбку, минуя печаль! Я не поэт, конечно, но от души поздравить с Рождеством хочу мою любимую сестру!

Короткие смс поздравления с Рождеством Христовым

Для друзей

Встречать Рождество в одиночестве не принято. Если самые близкие и родные люди далеко, проведите Сочельник в кругу друзей, а с рождением первой звезды на небосклоне сердечно поздравьте их с наступившим праздником, одарив теплыми дружескими пожеланиями. Тихо-тихо наступает рождественская ночь. Несмотря на темноту, это самое светлое время во всем году! Все, что пожелается, пусть обязательно сбывается! Дорогие мои, бесценные друзья! Я желаю вам столько же счастливых мгновений, сколько снежинок лежит в сугробах! Столько же приятных новостей, сколько звезд сияет на небе! И такой же красивой жизни, как морозные узоры на стеклах!

В эту светлую рождественскую ночь я хочу пожелать, чтобы ангел-хранитель и дальше вел тебя по избранному пути. Чтобы все невзгоды миновали, а встречались только доброта и отзывчивость! Чтобы в сердце навсегда поселилась вера в чудо и надежда на лучшее! С Рождеством тебя, дружище!

Поздравления с Рождеством в 2019 году в стихах

***

Удачу, говорят, трудно поймать. Так вот, под счастливой рождественской звездой она сама прыгает в руки! Желаю никогда не упускать ее, сохранять крепкое здоровье, бодрость духа и легкость характера, а самое главное – оставаться таким же надежным и верным! Счастья, дорогой друг!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Праздник, Поздравление, Рождество, Рождественские праздники, Поздравление с Рождеством, Рождественский сочельник, 6 января, 7 января, Рождество 2019, Поздравление в прозе, Пожелание с Рождеством Христовым, Поздравление с Рождеством в прозе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 января 2019: все знаки Зодиака
02 Украину заморозит и заметет снегом: синоптики дали свежий прогноз
03 Настя Каменских удивила новым образом
04 Новые платежки: Как украинцы будут платить за свет
05 Нацбанк оштрафовал дочку российского банка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Супрун дала несколько полезных советов, как начать правильно питаться
Супрун рассказала, как начать правильно питаться
Новые платежки: Как украинцы будут платить за свет
Новые платежки: Как украинцы будут платить за свет
Украину заморозит и заметет снегом: синоптики дали свежий прогноз
Украину заморозит и заметет снегом
Классические идеи маникюра, популярные в 2019 году
Классические идеи маникюра, популярные в 2019 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь