Поздравления с Рождеством в 2019 году в стихах

Выбирайте из списка красивые поздравления с Рождеством 2019, призванные порадовать дорогих людей, с которыми вы не можете встретиться в праздничный день.
Рождественский вечер таит чудеса:
Семейные встречи, родные глаза.
Мне так хорошо, что трудно сказать,
И все ж от души вам хочу пожелать:
Огромного счастья, успехов, добра,
И чтобы всегда вам светила звезда
Что путеводной в народе зовется,
Вы к ней обратитесь – она отзовется!
Еще пожелаю, чтобы сбылась мечта,
Чтоб мир наполняли добра, красота.
Чтобы солнце светило, а дождь не мешал,
Чтобы все вас любили, а я – обожал!
Родные мои! Вновь сменяется год,
Я счастлив, что с вами встречаю его!
***
Рождество – чудесный праздник,
Каждый взрослый, как проказник,
Ждет чудес от звездной ночи,
Каждый – рад и счастлив очень.
Дорогие, поздравляю от души сегодня всех!
Вам от сердца пожелаю: счастье, радость и успех, Исполнения желаний и веселой суеты,
Чтобы в жизни постоянно ощущали радость вы!
Чтоб желанья исполнялись, чтоб несчастья миновались, Чтобы каждый новый день прогонял ночную тень!
Этот праздник – наш, семейный, переполненный теплом.
В этот тихий вечер светлый Новый год мы вместе ждем!
***
Примите поздравленья в Рождество.
Пусть в вашей жизни чудо приключится,
Пусть радость, вдохновенье и добро
Сумеют в вашем доме поселиться.
Пускай надежда, вера, теплота
Вас в жизни ни на миг не покидают,
Пускай любая сбудется мечта,
Я искренне вам лучшего желаю!
***
Чего вам пожелать сегодня,
В чудесный праздник Рождества?
Чтоб каждый день, как новогодний,
Был предвкушеньем торжества,
Чтоб жизнь ошибки вам прощала,
Чтоб в сердце расцвела любовь,
Глаза, как звездочки, сияли,
И улыбаться вновь и вновь!
***
Красивой сказкою с рождественских небес
Пусть спустятся к тебе твои мечты.
Желаю много истинных чудес,
Тепла, любви, душевной чистоты.
Пусть будет все на благо, на добро,
И сердце пусть не ведает печали.
Желаю, чтоб во всем тебе везло,
Чтоб Бог берег и люди привечали!
***
Рождество – это сказочный час,
Ведь его атмосфера – волшебна.
Его музыка радует нас,
А подарки – чудесны, бесценны.
Пусть подарит тебе Рождество
Постоянное, вечное счастье,
Чтоб всегда тебе в жизни везло,
Чтоб в душе было место для страсти!