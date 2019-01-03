Поздравления с Рождеством в 2019 году в стихах

Новости Украины: Рождество - один из самых ожидаемых праздников в году.

Выбирайте из списка красивые поздравления с Рождеством 2019, призванные порадовать дорогих людей, с которыми вы не можете встретиться в праздничный день.

Рождественский вечер таит чудеса:

Семейные встречи, родные глаза.

Мне так хорошо, что трудно сказать,

И все ж от души вам хочу пожелать:

Огромного счастья, успехов, добра,

И чтобы всегда вам светила звезда

Что путеводной в народе зовется,

Вы к ней обратитесь – она отзовется!

Еще пожелаю, чтобы сбылась мечта,

Чтоб мир наполняли добра, красота.

Чтобы солнце светило, а дождь не мешал,

Чтобы все вас любили, а я – обожал!

Родные мои! Вновь сменяется год,

Я счастлив, что с вами встречаю его!

***

Рождество – чудесный праздник,

Каждый взрослый, как проказник,

Ждет чудес от звездной ночи,

Каждый – рад и счастлив очень.

Дорогие, поздравляю от души сегодня всех!

Вам от сердца пожелаю: счастье, радость и успех, Исполнения желаний и веселой суеты,

Чтобы в жизни постоянно ощущали радость вы!

Чтоб желанья исполнялись, чтоб несчастья миновались, Чтобы каждый новый день прогонял ночную тень!

Этот праздник – наш, семейный, переполненный теплом.

В этот тихий вечер светлый Новый год мы вместе ждем!

***

Примите поздравленья в Рождество.

Пусть в вашей жизни чудо приключится,

Пусть радость, вдохновенье и добро

Сумеют в вашем доме поселиться.

Пускай надежда, вера, теплота

Вас в жизни ни на миг не покидают,

Пускай любая сбудется мечта,

Я искренне вам лучшего желаю!

***

Чего вам пожелать сегодня,

В чудесный праздник Рождества?

Чтоб каждый день, как новогодний,

Был предвкушеньем торжества,

Чтоб жизнь ошибки вам прощала,

Чтоб в сердце расцвела любовь,

Глаза, как звездочки, сияли,

И улыбаться вновь и вновь!

***

Красивой сказкою с рождественских небес

Пусть спустятся к тебе твои мечты.

Желаю много истинных чудес,

Тепла, любви, душевной чистоты.

Пусть будет все на благо, на добро,

И сердце пусть не ведает печали.

Желаю, чтоб во всем тебе везло,

Чтоб Бог берег и люди привечали!

***

Рождество – это сказочный час,

Ведь его атмосфера – волшебна.

Его музыка радует нас,

А подарки – чудесны, бесценны.

Пусть подарит тебе Рождество

Постоянное, вечное счастье,

Чтоб всегда тебе в жизни везло,

Чтоб в душе было место для страсти!