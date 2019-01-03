Короткие смс поздравления с Рождеством Христовым

Новости Украины: 7 января православные отмечают Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа - один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира.

Не забудьте отправить поздравления с Рождеством в смс тем, с кем не получится видеться в праздник.

Пусть Рождество вас наградит

За добрые дела,

Пусть жизнь вам радости дарит,

Любовь – не будет зла.

Пускай ваши светятся глаза

От радости всегда,

Над головою небеса

Не меркнут никогда!

***

Мы Новый год отметили,

Сегодня — Рождество!

Желаю добродетели,

Пусть не коснется зло.

А будет только счастье,

Сегодня и всегда,

Печалей и ненастий

Не будет никогда!

***

Дорогой мой человек!

С Рождеством Христовым!

Пусть твой мир и пусть твой век

Будет несуровым,

Божья хлынет благодать

В душу и в дыханье,

Чтоб не знать и не встречать

Боли и страданья.

Ясных дней тебе и вех,

И открытий новых,

Дорогой мой человек,

С Рождеством Христовым!

***

С Рождеством вас поздравляю,

От души добра желаю.

Пусть случится волшебство,

Ведь на то и Рождество.

Пусть исполнятся мечты.

Вам здоровья, красоты

И чудес сплошных желаю.

Будет так, я точно знаю!

***

Здоровья самым близким людям,

Побольше веры в волшебство!

Пусть бесконечно добрым будет

Чудесный праздник Рождество!

***

Счастливого вам Рождества,

Любви, надежды и добра.

Пускай Господь вас сохранит

И благодатью озарит!

***

Праздник постучался в дом.

С Рождеством вас, с Рождеством!

Встречи, елка и подарки...

Каждый миг пусть будет ярким,

Пусть на сотню лет вперед

Вам во всех делах везет.

***

Звезда зажглась на темном небе,

На землю вечер опустился,

И в Рождество волшебным светом

Весь мир огромный озарился...

Здоровья, счастья! С Рождеством!

Пусть жизнь наполнится добром!