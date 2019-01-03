Короткие смс поздравления с Рождеством Христовым

Не забудьте отправить поздравления с Рождеством в смс тем, с кем не получится видеться в праздник.
Пусть Рождество вас наградит
За добрые дела,
Пусть жизнь вам радости дарит,
Любовь – не будет зла.
Пускай ваши светятся глаза
От радости всегда,
Над головою небеса
Не меркнут никогда!
***
Мы Новый год отметили,
Сегодня — Рождество!
Желаю добродетели,
Пусть не коснется зло.
А будет только счастье,
Сегодня и всегда,
Печалей и ненастий
Не будет никогда!
***
Дорогой мой человек!
С Рождеством Христовым!
Пусть твой мир и пусть твой век
Будет несуровым,
Божья хлынет благодать
В душу и в дыханье,
Чтоб не знать и не встречать
Боли и страданья.
Ясных дней тебе и вех,
И открытий новых,
Дорогой мой человек,
С Рождеством Христовым!
***
С Рождеством вас поздравляю,
От души добра желаю.
Пусть случится волшебство,
Ведь на то и Рождество.
Пусть исполнятся мечты.
Вам здоровья, красоты
И чудес сплошных желаю.
Будет так, я точно знаю!
***
Здоровья самым близким людям,
Побольше веры в волшебство!
Пусть бесконечно добрым будет
Чудесный праздник Рождество!
***
Счастливого вам Рождества,
Любви, надежды и добра.
Пускай Господь вас сохранит
И благодатью озарит!
***
Праздник постучался в дом.
С Рождеством вас, с Рождеством!
Встречи, елка и подарки...
Каждый миг пусть будет ярким,
Пусть на сотню лет вперед
Вам во всех делах везет.
***
Звезда зажглась на темном небе,
На землю вечер опустился,
И в Рождество волшебным светом
Весь мир огромный озарился...
Здоровья, счастья! С Рождеством!
Пусть жизнь наполнится добром!