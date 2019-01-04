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Рождество 2019: аутентичные колядки для детишек на украинском языке

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Рождество 2019: аутентичные колядки для детишек на украинском языке
19:13 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости Украины: По украинским традициям начинают колядовать на Рождество - 7 января.

Приобщите ребенка к традициям празднования Рождества и вместе изучите одну или несколько колядок. Предлагаем тексты украинских колядок, которые можно выучить с ребенком к праздникам.

Колядки для детей

Коляд, коляд ,коляда

У віконце загляда.

У різдвяну світлу нічку

Запали на радість свічку.

Коляду поклич до хати,

Щоб Ісуса привітати.

Люди добрі, колядуйте,

Сина Божого шануйте!

Добрые стихи и открытки с Рождеством Христовым 2019 для близких и друзей
Добрые стихи и открытки с Рождеством Христовым 2019 для близких и друзейЧитать полностью

Ой на річці, на Йордані,

Там Пречиста ризи прала,

Свого сина сповивала,

На ялині колихала.

Прилетіли три янголи,

Взяли Христа під небеса.

Всі небеса розтворилися,

Всім святим поклонилися.

Час радости, веселости

Світу настав нині,

Же Бог Вічний, Безконечний,

Родився од Діви.

Короткие смс поздравления с Рождеством Христовым
Короткие смс поздравления с Рождеством ХристовымЧитать полностью

Прийшов на cвіт сам Бог.

Народився убог.

Не в багатих царських палатах,

Яко мог.

Час радости, веселости

Світу настав нині,

Же Бог Вічний, Безконечний,

Родився од Діви.

В місті Вифлеємі,

В яселках на сіні

Лежить мале пахолятко

На зимі.

3 Ангел Божий із небес

Радість нам звіщає днесь,

Що в Вифлеємі Бог воплотився,

Там у вертепі Він появився

Бідним пастирям.

Рождество Христово в 2019 году: поздравления в прозе
Рождество Христово в 2019 году: поздравления в прозеЧитать полностью

Тож спішім у Вифлеєм,

Де у яслах Божий Син

Народився з Діви Марії,

Непорочної Лелії

На спасеннє нам.

Там віддаймо честь Йому,

Заспіваймо піснь отсю:

Слава во вишних вічному Богу

Отцю і Сину, Духу Святому,

А на земли мир!

О Дитятко, Спасе наш!

Глянь ласкаво днесь на нас.

Освободи нас з тяжкої неволі,

Дай дочекати ліпшої долі

З Рождеством Твоїм.

В Вифлеємі новина,

Діва Сина породила,

Породила в благодати,

Непорочна Діва Мати,

Марія.

Положила на сіні,

В Вифлеємській яскині.

Йосиф Діву потішає,

Повивати помагає

Марії.

Рождество 2019: душевные поздравление в стихах

Серед темної ночі

Ясне світло б’є у очі.

Ясна зоря засвітила,

Де дитятко породила

Марія.

І ми також спішімо,

Богу дари принесімо.

У покорі прибігаймо,

Сином Божим все благаймо

Марію.

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