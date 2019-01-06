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Рождество Христово 2019: прикольные современные колядки на любой вкус

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Рождество Христово 2019: прикольные современные колядки на любой вкус
09:16 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости Украины: Хочешь на Рождество порадовать близких и друзей веселыми и прикольными колядками?

Самые интересные и прикольные рождественские колядки и пожелания для взрослых и детей, которые можно легко и быстро разучить!

Коляда, коляда!

Дайте виски, дайте льда!

А вот на закуску надо

Фейхоа и авокадо!

* * *

Рождество твое Христово

Деньги пропили шестого

Голова болит-кружится

Дай хозяин похмелиться!

Рождество 2019: сердечные поздравления в прозе
Рождество 2019: сердечные поздравления в прозеЧитать полностью

Коляда, коляда!

Рождество я не продам!

И пойду лишь на попятный

Я за BMW X5!

* * *

Коляда, коляда,

Ты подай пирога,

Или хлеба ломтину,

Или денег полтину,

Или курочку с хохолком,

Петушка с гребешком!

Или сена клок,

Или вилы в бок.

Поздравляем с Рождеством,

Мы пришли сюда с добром,

Вы подайте нам немножко,

Пирожочка на дорожку,

Смс с Рождеством Христовым 2019: короткие поздравления

Чтобы счастье к вам пришло,

Чтоб во всем вам повезло,

Чтоб Господь здоровья дал,

Колядуем, от печаль!

* * *

Воробушек летит,

Хвостиком вертит,

А вы, люди, знайте,

Столы засилайте,

Гостей принимайте,

Рождество встречайте!

Колядую, колядую,

Самогонку носом чую,

Ковбасу і сало бачу.

Наливай, а то заплачу!

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Обычаи, Традиции, Рождество, Рождество Христово, Праздники, Колядки, Колядка, Прикольные колядки, современные колядки, Рождество 2019.
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