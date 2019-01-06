Рождество Христово 2019: прикольные современные колядки на любой вкус

Самые интересные и прикольные рождественские колядки и пожелания для взрослых и детей, которые можно легко и быстро разучить!
Коляда, коляда!
Дайте виски, дайте льда!
А вот на закуску надо
Фейхоа и авокадо!
* * *
Рождество твое Христово
Деньги пропили шестого
Голова болит-кружится
Дай хозяин похмелиться!
Коляда, коляда!
Рождество я не продам!
И пойду лишь на попятный
Я за BMW X5!
* * *
Коляда, коляда,
Ты подай пирога,
Или хлеба ломтину,
Или денег полтину,
Или курочку с хохолком,
Петушка с гребешком!
Или сена клок,
Или вилы в бок.
Поздравляем с Рождеством,
Мы пришли сюда с добром,
Вы подайте нам немножко,
Пирожочка на дорожку,
Чтобы счастье к вам пришло,
Чтоб во всем вам повезло,
Чтоб Господь здоровья дал,
Колядуем, от печаль!
* * *
Воробушек летит,
Хвостиком вертит,
А вы, люди, знайте,
Столы засилайте,
Гостей принимайте,
Рождество встречайте!
Колядую, колядую,
Самогонку носом чую,
Ковбасу і сало бачу.
Наливай, а то заплачу!