Скачать
Пятница, 04.01.2019
Совет международных экспертов усомнился в 8 кандидатах в ВАКС
Совет международных экспертов усомнился в 8 кандидатах в ВАКС
Вселенский патриарх призвал православных патриархов поддержать автокефалию ПЦУ
Варфоломей призвал патриархов поддержать автокефалию ПЦУ
Александрия пополнилась экс-игроком Днепра
Александрия пополнилась экс-игроком Днепра
Рождественский Сочельник: что нельзя делать накануне Рождества
Рождественский Сочельник: что нельзя делать накануне Рождества

ВНО-2019: стартовала регистрация на пробные тестирования

ВНО-2019: стартовала регистрация на пробные тестирования
18:15 Сегодня Телеграф Фото: pogliad.ua

Новости Украины: Стало известно, когда пройдет регистрация на пробное ВНО и само тестирование.

Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО) стартует 8 января. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Регистрация участников пробного ВНО продлится с 8 по 31 января на сайте регионального центра оценивания качества образования.

Обязательным условием проведения пробного тестирования является выбор одного предмета в день: 16 марта - по украинскому языку и литературе, 23 марта - по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам.

Прием в ВУЗы в 2019 году: новые условия

Также известно, что ВНО-2019 будет проходить с 20 мая по 12 июля по 11 учебным предметам: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык. Каждый абитуриент сможет пройти тесты по четырем дисциплинам максимум.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВНО, Пробное ВНО, Украинский центр оценивания качества образования, Регистрация на пробное ВНО, ВНО-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 4 января 2019: все знаки Зодиака
02 Украинцам подарили еще один выходной на Рождество
03 Украину заметет, а на Рождество ударят сильные морозы
04 СБУ расследует попытку захвата власти в Украине
05 Рождество 2019 - что нельзя делать 7 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Глава МИД Польши: &quot;Северный поток-2&quot; убивает Украину
Глава МИД Польши: "Северный поток-2" убивает Украину
Украинцам подарили еще один выходной на Рождество
Украинцам подарили еще один выходной на Рождество
Украину заметет, а на Рождество ударят сильные морозы
В Рождество Украина будет самой холодной страной в Европе
Святвечер-2019: Традиционные рецепты богатой кутьи
Святвечер-2019: Традиционные рецепты богатой кутьи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь