ВНО-2019: стартовала регистрация на пробные тестирования

Новости Украины: Стало известно, когда пройдет регистрация на пробное ВНО и само тестирование.

Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО) стартует 8 января. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Регистрация участников пробного ВНО продлится с 8 по 31 января на сайте регионального центра оценивания качества образования.

Обязательным условием проведения пробного тестирования является выбор одного предмета в день: 16 марта - по украинскому языку и литературе, 23 марта - по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам.

Также известно, что ВНО-2019 будет проходить с 20 мая по 12 июля по 11 учебным предметам: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык. Каждый абитуриент сможет пройти тесты по четырем дисциплинам максимум.