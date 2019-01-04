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Эксперты поведали о судьбоносных переменах в жизни каждого Знака Зодиака

Эксперты поведали о судьбоносных переменах в жизни каждого Знака Зодиака
19:35 Сегодня Телеграф www.rbc.ua Фото: pixabay.com

Новости Украины: Астролог назвала важные даты, которые привнесут заметные изменения в судьбах людей.

У каждого человека в жизни есть несколько судьбоносных затмений, способствующих радикальным переменам, убеждена профессиональный астролог Наталья Анисимова. О том, на какие знака Зодиака окажет особое влияние Солнечное затмение 6 января.

Эксперт опубликовала даты и год рождения тех, кому стоит ожидать в ближайшие девять месяцев поворотов судьбы:

  • 2-8 янв
  • 4-19 июля
  • 5-11 окт
  • 2-8 апр
  • 1945 –февр-дек
  • 1946 –янв-март
  • 1953 –апр-дек
  • 1954 –янв-авг
  • 1963 –сент-нояб
  • 1972– апр-дек
  • 1973– янв-март
  • 1982 апр-май
  • 1991 - апр-дек
  • 1992 янв- март

По словам специалиста, если кто-то не обнаружил себя в списке, то на таких людей затмение существенно не повлияет и будет практически не ощутимым.

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"Данное затмение призывает нас найти баланс между карьерой и семьёй. Ожидаемы перемены как в одной, так и в другой областях. Тема карьеры отразит плоды за долгие годы работы, тема семьи покажет возможное новое развитие. Возможны получение/потеря должности (смотря, какая карма), переезд, перемены в семье", - предупредила астролог.

Также Наталья дала ценные рекомендации, как правильно вести себя в этот непростой период и на что особо обратить внимание. Она призывает не проявлять жестокость и не идти по проторенной дорожке, а быть гибкими. Например, наладить отношения с матерью, если в семье существует недопонимание, переоценить карьеру и семейную жизнь, подумать, насколько хорошо вы заботитесь о родных.

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Все по теме:

Луна, Гороскоп, Астрология, Астролог, Солнечное затмение, Лунное затмение.
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