Эксперты поведали о судьбоносных переменах в жизни каждого Знака Зодиака

Новости Украины: Астролог назвала важные даты, которые привнесут заметные изменения в судьбах людей.

У каждого человека в жизни есть несколько судьбоносных затмений, способствующих радикальным переменам, убеждена профессиональный астролог Наталья Анисимова. О том, на какие знака Зодиака окажет особое влияние Солнечное затмение 6 января.

Эксперт опубликовала даты и год рождения тех, кому стоит ожидать в ближайшие девять месяцев поворотов судьбы:

2-8 янв

4-19 июля

5-11 окт

2-8 апр

1945 –февр-дек

1946 –янв-март

1953 –апр-дек

1954 –янв-авг

1963 –сент-нояб

1972– апр-дек

1973– янв-март

1982 апр-май

1991 - апр-дек

1992 янв- март

По словам специалиста, если кто-то не обнаружил себя в списке, то на таких людей затмение существенно не повлияет и будет практически не ощутимым.

"Данное затмение призывает нас найти баланс между карьерой и семьёй. Ожидаемы перемены как в одной, так и в другой областях. Тема карьеры отразит плоды за долгие годы работы, тема семьи покажет возможное новое развитие. Возможны получение/потеря должности (смотря, какая карма), переезд, перемены в семье", - предупредила астролог.

Также Наталья дала ценные рекомендации, как правильно вести себя в этот непростой период и на что особо обратить внимание. Она призывает не проявлять жестокость и не идти по проторенной дорожке, а быть гибкими. Например, наладить отношения с матерью, если в семье существует недопонимание, переоценить карьеру и семейную жизнь, подумать, насколько хорошо вы заботитесь о родных.