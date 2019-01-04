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НКРЭКУ намерена урегулировать цены на электроэнергию

НКРЭКУ намерена урегулировать цены на электроэнергию
20:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Нацкомиссия пересмотрит цены на электричество для техцелей многоквартирных домов.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, намерена урегулировать цены на электроэнергию, которая потребляется на технические цели в многоквартирных домах и садовых товариществах. Об этом написала председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко в Facebook.

"Проговорила с коллегами и подписала повестку дня первого заседания НКРЭКУ в 2019 году. Как и обещала, будем рассматривать вопрос урегулирования цены на электроэнергию, которая потребляется на технические цели в многоквартирных домах и садовых товариществах путем отмены постановления НКРЭКУ от 21 декабря 2018 года № 2010", - написала Кривенко.

Она пояснила, что в случае принятия решения на заседании комиссии 11 января 2019 года, для указанных целей будет применен тариф на уровне как для населения.

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Как сообщалось, в Украине с 1 января 2019 года начала работать новая модель розничного рынка электроэнергии. Энергоснабжающие компании и распределительные компании пришлют потребителям новые договоры. После подписания договоров с распределительными компаниями старые договоры о пользовании электрической энергией (для населения) и поставке электроэнергии будут действовать только в части задолженности или переплаты.

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НКРЭКУ, Оксана Кривенко.
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