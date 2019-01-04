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Пятница, 04.01.2019
Кабмин отменит постановление о передаче церкви лаврских мощей
Кабмин отменит постановление о передаче церкви лаврских мощей
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Кабмин отменит постановление о передаче церкви лаврских мощей

Кабмин отменит постановление о передаче церкви лаврских мощей
22:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Кабмин просят отменить решение о передаче церкви лаврских мощей.

Кабинет министров должен отменить постановление 1991 года, согласно которому мощи 120 святых из Лаврских пещер передавались церкви. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу экс-директор Печерского историко-культурного заповедника Сергей Кролевец.

"Мы знаем, что были анонсированы проверки состояния сохранности музейных предметов и объектов культурного наследия, в частности на территории Киево-Печерского заповедника. Результаты неизвестны. Но надо инициировать обращение к правительству Украины с целью отменить правительственное постановление 1991 года о передаче мощей в собственность церкви. Эти мощи сняты с учета музея и не состоят на учете у государства", - сказал Кролевец.

Он выразил обеспокоенность состоянием сохранности мощей и заповедника в целом, а также подчеркнул, что постановление не учитывало действующее законодательство, интересы общества "и скорее всего было политически ангажированным".

"Лабиринты Дальних и Ближних пещер, где упокоены 120 святых, находится утварь, подземные часовни еще великокняжеской эпохи, являются комплексным памятником, который должен охраняться, который нельзя разъединить и что-то куда-то передать, потому что пропадет целостность и святость этого места", - сказал эксперт.

В то же время Кролевец посоветовал Министерству культуры проверить собственные приказы, которые издавались в 2010-2011 годах о передаче музейных предметов в пользование или в собственность Свято-Успенской и Киево-Печерской лаврам.

"Министерству культуры пора увидеть нарушения действующего законодательства, которые касаются застроек на территории Свято-Успенской и Киево-Печерской лавр", - сказал он.

По его словам, два года назад Обществом охраны памятников была создана совместная рабочая группа, которая обнаружила примерно 20 000 кв м застроек и 16 вновь построенных корпусов, сделанных УПЦ МП на территории Киево-Печерской лавры, и владелец их неизвестен. Один из корпусов, хоть его называют 2-этажным, уже имеет 4 этажа и подвал. Материалы были официально направлены в Министерство культуры, и ответа до сих пор нет.

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"Минкультуры и дирекция заповедника 14 августа 2018 года образовали совместную рабочую группу с целью разработки долгосрочной программы работ по реконструкции и реабилитации объектов на территории монастыря Киево-Печерской лавры. Работа завершена 1 ноября. Я думаю, что эта новостройка появилась в рамках этой программы, и надеюсь, что будет депутатский запрос по этой проблеме", - сказал Кролевец.

В свою очередь народный депутат Игорь Луценко подчеркнул, что комиссия, созданная в ноябре Министерством культуры, должна отчитаться о результатах своей работы, в частности относительно экспертизы мощей.

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Кабинет Министров, Кабмин, ПЦУ, Сергей Кролевец.
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