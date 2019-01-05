В Стамбуле проходит молебен в преддверии подписания Томоса

Новости Украины: В храме святого Георгия в Стамбуле проходит молебен перед началом церемонии подписания Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

В патриаршем храме святого Георгия в Стамбуле проходит молебен перед началом церемонии подписания Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Предусматривается, что Вселенский патриарх Варфоломей подпишет Томос в субботу после полудня.

Как ожидается, после церемонии подписания Вселенский патриарх Варфоломей, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и президент Украины Петр Порошенко выступят с заявлениями.

В этот же день планируются встречи П.Порошенко и митрополита Епифания с Вселенским патриархом Варфоломеем в узком и широком кругу.

В молебне участвуют предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, митрополит Александр (Драбинко), а также украинская делегация в составе президента Петра Порошенко с супругой Мариной, председателя Верховной Рады Андрея Парубия, первого вице-премьера – министра экономического развития Степана Кубива, вице-премьера Геннадия Зубко, министра иностранных дел Павла Климкина, министра молодежи и спорта Игоря Жданова, министра обороны Степана Полторака и др.

Митрополит Александр (Драбинко) со ссылкой на сайт Бигорского монастыря в Македонии сообщил на своей странице в Фейсбуке, что 4 января известный иконописец и каллиграф иеромонах Лука привез в Константинополь текст-оригинал Томоса.

"4 января 2019 года иеромонах Лука, известный на весь мир иконописец и каллиграф, привез в Константинополь текст-оригинал Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. Текст каллиграфически оформлен на пергаменте по благословению игумена Ксенофонтского монастыря на Афоне, архимандрита Алексия", - написал митрополит Александр.

По его словам, именно этот Томос будет вручен предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию 6 января после Божественной литургии в Константинополе.