Консул проверяет информацю наличия украинцев среди захваченных моряков в Бенине

Новости Украины: Консульская служба МИД Украины выясняет информацию о наличии граждан Украины среди захваченных в Бенине моряков на судне MSC MANDY.

Украинский консул выясняет информацию относительно наличия украинцев среди захваченных в Бенине моряков грузового судна, сообщил официальный представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Консул сейчас выясняет все обстоятельства по этому факту", - сказал он в субботу.

Ранее отраслевой портал "Портньюс" со ссылкой на данные Государственного морского спасательно-координационного центра (ГМСКЦ) Росморречфлота сообщил, что судно MSC MANDY (флаг Панамы), на борту которого находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины, подверглось пиратскому нападению во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин) в Гвинейском заливе.

По данным отраслевого агентства "Портньюс", на борт судна ворвались 7 - 9 человек, вооруженные огнестрельным автоматическим оружием (3 единицы АК - 47) и холодным оружием (ножи, мачете). Пираты начали грабить экипаж. Через два часа бандиты покинули судно, похитив шесть членов экипажа, все граждане РФ (капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер - сварщик, повар).

Среди оставшихся 18 членов экипажа раненых, пострадавших нет. После нападения, по указанию судовладельца, судно последовало на рейд порта Лагос. На рейде порта Лагос на борт прибыл подменный старший помощник капитана для помощи в проводке судна в порт Котоноу (Бенин), куда планируется прибытие шести членов экипажа взамен похищенных.