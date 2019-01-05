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В НПУ сообщили, сколько правоохранителей будет следить за порядком на Рождество

В НПУ сообщили, сколько правоохранителей будет следить за порядком на Рождество
13:51 Сегодня Телеграф Фото: НПУ

Новости Украины: В Нацполиции Украины сообщили, что за безопасностью и порядком во время празднования Рождества будут следить свыше 17 000 правоохранителей.

Безопасность и порядок во время массовых мероприятий по случаю Рождества Христова по всей территории государства более 17 000 правоохранителей, участие в мероприятиях примут около 4,6 млн граждан. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Планируется, что богослужения по случаю Рождества Христова пройдут во всех регионах государства в более 14 тысячах культовых сооружениях. Участие в них прогнозируемо примут около 4,6 млн граждан", - отметили в полиции.

Как отмечается, прогнозируемо наиболее многочисленные религиозные службы состоятся во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Днепропетровской областях.

"Силы и средства Нацполиции готовы к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан... Наша цель - чтобы все наши граждане провели религиозные праздники в полной безопасности", - сказал первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Публичную безопасность и порядок во время культовых служб на территории всей страны будет обеспечивать более 17 000 правоохранителей - полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины", - добавили в полиции.

Дополнительно в рождественскую ночь на автодорогах и улицах населенных пунктов правопорядок будут обеспечивать около 6 000 полицейских и нацгвардийцив.

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Кроме того, созданы дополнительные следственно-оперативные группы, наряды патрульной полиции. Подразделения кинологической службы переведены на круглосуточный режим работы Также накануне Рождества культовые сооружения, где пройдут богослужения, продолжают проверять полицейские-взрывотехники. Ситуационный центр Нацполиции и всех территориальных подразделений полиции переведены на чрезвычайный режим работы.

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Безопасность, Правоохранители, Рождество, Количество, Правопорядок, Нацполиция Украины.
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