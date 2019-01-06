В МВД спрогнозировали, сколько украинцев примет участие в богослужениях

Новости Украины: На рождественские праздники за правопорядком будут следить 32 тысячи правоохранителей, в богослужениях примут участие около 5 млн украинцев.

Около 32 тыс. правоохранителей будут обеспечивать правопорядок на рождественские праздники. Об этом 5 января сообщил замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой, пишет пресс-служба МВД Украины.

В ведомстве прогнозируют, что в богослужениях в ночь с 6-го на 7 января примут участие почти 5 млн украинцев приблизительно в 14 тыс. храмов.

"Организована работа ситуационных центров во всех регионах, которые в круглосуточном режиме отслеживают оперативную ситуацию. Публичную безопасность у храмов будут обеспечивать более 17 тыс. сотрудников Нацполиции и Нацгвардии. Еще около 7 тыс. правоохранителей будут привлечены к охране общественного порядка на улицах городов, они будут патрулировать населенные пункты и автодороги", – сказал Яровой.

Он отметил, что службу в усиленном режиме будут нести 7 тыс. спасателей. "Полицейские и спасатели уже обследовали более 8 тыс. культовых сооружений на наличие взрывоопасных предметов и проверили уровень соблюдения пожарной безопасности", – рассказал замминистра.